V filmu o Bondu so uporabili prave krokodile: kaskader je dobil 193 šivov #video

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19. uri ogledali film Živi in pusti umreti (Live and Let Die), v katerem bo v vlogi Jamesa Bonda nastopil Roger Moore. Filmski spektakel bo postregel z veliko akcije, ki vključuje tudi tek čez žive krokodile. Kako so bili videti vsi poskusi na snemanju in kakšne so bile posledice za kaskaderja, pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Filmi o Jamesu Bondu nas vedno znova navdušujejo z izrednimi kaskaderskimi prizori. Nedvomno pa prizor iz filma Živi in pusti umreti (Live and Let Die), v katerem James Bond teče čez žive krokodile, slovi kot eden najnevarnejših. Kaskaderski prizor je za film izvajal Ross Kananga, takratni lastnik krokodilje farme na Jamajki.

Krokodile so v vodi imobilizirali v ravno linijo z utežmi, ki so jih poskušale držati na mestu, kaskader Kananga pa je moral teči čez hrbtenice tako postavljenih krokodilov. Prizor je moral Ross Kananga ponoviti kar šestkrat, saj se prvih pet poskusov ni izšlo po pričakovanjih. Krokodili so namreč po prvem poskusu vedeli, kaj pričakovati, in bili v pripravljenosti na kaskaderjev tek čez njih.

Ross Kananga je snemanje prizora opisal z besedami: "Krokodili so prežvečili vse moje reči, kakor hitro sem stopil v vodo. Od čevljev do oblek. Posledično so morali iz Londona za vsak poskus pošiljati nova oblačila in obutev." Kaskader Ross Kananga si je s svojim pogumom in vztrajnostjo med snemanjem prislužil 193 šivov na nogah in obrazu. Pa tudi 60 tisoč ameriških dolarjev, po njem so poimenovali tudi enega od zlobnežev v filmu.

Vseh šest kaskaderjevih poskusov si lahko ogledate v spodnjem videu:

Film Živi in pusti umreti (Live and Let Die) si boste na Planetu lahko ogledali ob 19. uri. Ne zamudite pa še enega filma o Jamesu Bondu - Zlato oko (GoldenEye), ki sledi ob 21.50.

