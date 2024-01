Ko se ob menjavi igralcev v NBA oglasi še Ben Stiller

Zaključek koledarskega leta je v ligi NBA prinesel prvo veliko kupčijo sezone. Več igralcev sta si izmenjali ekipi New York Knicks in Toronto Raptors. Klub iz Madison Square Gardna je dobil tri košarkarje, to so OG Anunoby, Precious Achiuwa in Malachi Flynn, v Toronto pa se selita RJ Barrett in Immanuel Quickley, kanadska ekipa je obenem dobila še en izbor na naslednjem naboru.

OG Anunoby Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Osrednji imeni kupčije med New York Knicks in Toronto Raptors sta OG Anunoby in RJ Barrett. Šestindvajsetletni Anunoby to sezono dosega po 15,1 točke in 3,9 skoka na tekmo in velja za enega boljših obrambnih igralcev v ligi. Že dve leti je bil v številnih možnostih za prestop. V New Yorku so prepričani, da se bo izvrstno ujel z njihovima največjima zvezdnikoma Jalenom Brunsonom in Juliusom Randlom. Knicks so trenutno pri 17 zmagah in 14 porazih, a prepričani, da lahko to sezono dosežejo precej več.

So pa morali Knicks zanj dati Barretta, ki je bil ljubljenec občinstva in je s klopi dosegel zelo lepo število točk, tudi z atraktivnimi potezami. To sezono v povprečju dosega 18,2 točki in 4,3 skoka. Radi so ga imeli tudi številni zvezdniki iz šovbiznisa, ki obiskujejo tekme v legendarni dvorani Madison Square Garden. Tako se je ob njegovem odhodu oglasil celo filmski igralec Ben Stiller in na Twitterju zapisal: "Želim ti vse dobro. New York te ima rad. Vedno ekipa RJ!" Bo pa odslej kanadski reprezentant igral za domači klub, saj prihaja prav iz Toronta. Leta 2019 je bil tretji izbor na naboru.