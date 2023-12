Čeprav ima Luka Dončić težavo s stegensko mišico, pa tudi utrujenostjo, je stisnil zobe za za gostovanje v San Franciscu proti ekipi Golden State Warriors in z 39 točkami poskrbel za veliko zmago. Dallas je prvaka izpred dveh let premagal s 132:122. Ljubljančan je imel še 10 asistenc in osem skokov. Prvi zvezdnik Golden Stata Stephen Curry je dal 25 točk in sedemkrat asistiral.

Foto: Reuters Ena tekma premora je Luki Dončiću dobro dela, spet je odigral vrhunsko tekmo. Še posebej v drugem polčasu, ko je dal 25 od svojih 39 točk (met iz igre 14/29). Imel je sicer štiri izgubljene žoge, a tudi eno ukradeno in eno blokado. Vse bolje svojo priložnost v prvi peterki izkorišča še lani član beograjskega Partizana Dante Exum, ki je prispeval 19 točk. Josh Green je dal 18 točk, kar je njegov rekord sezone. Mladi Dereck Lively II. pa je dosegel dvojnega dvojčka (12 točk in 14 skokov). "To je bila lepa moštvena zmaga," je poudaril trener Dallasa Jason Kidd. "V tej dvorani je težko zmagati. Dobra moštvena zmaga, v obrambi in napadu!" Golden State res v tej sezoni doma še ni bil premagan. Je sicer pri le 15 zmagah in ima 17 porazov, kar je v zelo izenačeni zahodni konferenci trenutno dovolj samo za 11. mesto. Ekipe med četrtim in 12. mestom namreč loči le pet zmag in bo tako boj za končnico zelo zanimiv.

Prvi strelec Warriorsov, ki so izgubili tretjič zapored, je bil Stephen Curry, a je dal samo 24 točk (met za tri točke 6/15). Veteran Chris Paul, ki je poleti okrepil ekipo iz San Francisca, je dal 24 točk, kar je rekord njegove sezone. Postal je 37. košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel več kot 22.000 točk. Novinec Trayce Jackson-Davis je s 17 točkami poskrbel za dosežek svoje kariere, vse boljše igre pa kaže tudi Jonathan Kuminga, ki je še dvanajstič zapored dal več kot 10 točk (16). "Nismo našli tiste trme, ki jo potrebuješ, da igraš kot pravo moštvo. Nismo še tam. In to je težava. Imamo odlične košarkarje. Vse imam rad. A dokler se ekipa ne bo zares povezala, dokler ne bo povsem predana zmagi, bomo obtičali na tem mestu," je razlagal trener Steve Kerr.

Detroit vendarle zmagal

Novica dneva v ligi NBA je zmaga Detroit Pistonsov, ki so prekinil niz 28 porazov. S 129:127 so premagal Toronto Raptorse. To je prva zmaga Detroita po koncu oktobra, s čimer je izenačil rekord lige po zaporednih neuspehih, ki ga je postavila Philadelphia med sezonama 2014/15 in 2015/16.

Dončić je pred dnevi v svoji že šesti sezoni presegel mejo 10.000 točk, Paul je zdaj v svoji 19. mejnik 22.000 točk. Foto: Reuters Dallas je z delnim izidom 13:0 že v drugi četrtini prišel do vodstva z 49:33, a so ga hitro zapravili (delni izid 12:0 za Golden State). S 14 Dončićevimi točkami v tretji četrtini so gostje naredili ključno razliko (101:89). Z dvema zaporednima trojkama Curryja in Paula so se domači tri minute do konca sicer približali na 114:119, bližje pa tudi zaradi slabšega meta niso več prišli. Iz igre so zadevali le 45-odstotno, Dallas 55-odstotno.

Za Dallas je to 19 zmaga v sezoni, imajo pa še 14 porazov. So šesta ekipa zahodne konference liga NBA. V zadnjem času so nekoliko padli v formi, na zadnjih osmih tekmah je to šele njihova tretja zmaga. Je pa res, da zaradi poškodbe pete ne igra Kyrie Irving (je tik pred vrnitvijo), dve tekmi je izpustil tudi Dončić, ki ima nekaj težav s poškodbo stegenske mišice (zaradi bolezni je tokrat manjkal Seth Curry). A je Ljubljančan vseeno v izvrstni formi. V decembru v povprečju dosega skoraj 40 točk na tekmo, sedemkrat na zadnjih osmih tekmah je dal vsaj 38 točk, še posebej je izstopal s predstavo na božični dan, ko je proti Phoenixu briljiral s 50 točkami.

Dončić: seveda sem malo zaskrbljen.

Dončić v prvem polčasu z mišico ni imel težav, v drugem pa je že čutil bolečine. Po tekmi je moral naprej na terapijo, šele nato na novinarsko konferenco. "Zagotovo sem zaskrbljen. Delam v telovadnici, to mi zelo pomaga. To moram zdaj delati vsak dan. Pomaga mi, a seveda sem malo zaskrbljen." Pravzaprav ima s to stegensko mišico občasne težave že od marca. V naslednjih 20 dneh Dallas čaka tekma vsak drugi dan. To je bila zadnja tekma Mavericksov v letu 2023, naslednjo igrajo na novega leta dan, ko gostujejo v Salt Lake Cityju.

Lestvica MVP brez sprememb, Luka ostaja peti

Liga NBA je v petek znova objavila seznam kandidatov za naziv MVP rednega dela sezone. Kljub izjemnim predstavam v decembru je Dončić na lestvici še vedno "le" na petem mestu. Pred njim so na lestvici član Oklahome Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), ki v tej sezoni v povprečju dosega 31,1 točke na tekmo, tretji je član Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, drugi Nikola Jokić (Denver Nuggets), v napovedih pa na vrhu tako kot prejšnji teden še naprej kraljuje center Philadelphie Joel Embiid, ki je prestižno priznanje osvojil tudi lani. V tej sezoni v povprečju dosega 35 točk na obračun, zadnje tri tekme pa je zaradi zvina gležnja izpustil. Joel Embiid leads the way as the top 5 in @mikecwright NBA App #KiaMVP Ladder remains unchanged heading into the New Year! 👀



See the full list on the NBA App!



