Prvaki lige NBA so jo skupili kot še nikoli v tej sezoni #video

V noči na soboto so v ligi NBA odigrali deset tekem. Prvak Denver je prekinil zmagoviti niz. Po šestih zaporednih zmagah je doma ostal praznih rok proti Oklahoma Cityu (93:119) in po najvišjem porazu v tej sezoni zdrsnil na tretje mesto zahodne konference. Na dvoboju je s 40 točkami pri gostih zablestel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Srb Nikola Jokić (Denver), soigralec poškodovanega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, pa je bil ob znova natančnem metu iz igre (9/10) resda blizu novemu trojnemu dvojčku, a ga je pokopalo preveliko število izgubljenih žog. Vodilni Boston je tesno premagal Toronto (120:118).

Košarkarji Denver Nuggets, branilci naslova v ligi NBA, ki še vedno ne morejo računati na pomoč poškodovanega Slovenca Vlatka Čančarja, so po šestih zaporednih zmagah naleteli na boljšega tekmeca. Še drugič v tem mesecu jih je premagala Oklahoma, ki je postala pravcati strup za aktualne prvake.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Nuggets so pred tem zadnji poraz doživeli ravno 17. decembra doma proti Oklahoma City Thunder (117:118), nato dobili naslednjih šest tekem, v noči na soboto pa so izgubili kar s 93:119. Tako visoko niso v tej sezoni še nikoli izgubili, pred tem so najvišji poraz doživeli 2. novembra, ko jih je Minnesota ugnala za +21 (110:89).

Oklahoma pobegnila v tretji četrtini

Shai Gilgeous Alexander je bil neustavljiv zlasti v tretji četrtini. Foto: Reuters Tokrat je bila končna razlika še višja, košarkarji Oklahoma Cityja so zmagali kar za 26 točk (119:93), v vrstah zmagovalcev, ki so s to zmago poskočili na drugo mesto na lestvici zahodne konference, pa je bil najbolj razigran pa je bil Shai Gilgeous-Alexander. Dosegel je 40 točk, od tega kar 17 v tretji četrtini, v kateri so si gostje priigrali odločilno prednost in jo dobili s 34:20. Kanadčan je za strelskim rekordom kariere zaostal le za štiri točke. Iz igre je zadel 14 od 20 metov, s črte prostih metov pa je bil nezgrešljiv (10/10). Chet Holmgren je dodal 24 točk (trojke 4/4).

Pri Denverju je znova izstopal Nikola Jokić. Srb, eden največjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, je prispeval 19 točk, iz igre pa zadel 9 od 10 metov. Na dvoboju v Ball Areni je dodal še 10 skokov in 7 asistenc, a tudi izgubil kar sedem žog. Denverju so manjkale točke Jamala Murrayja, ki je ob skromnem metu iz igre (4/16) prispeval le 9 točk. Prvak lige NBA je za tri točke zadel le dobro četrtino vseh poskusov (10 od 37).

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks znova na delu v noči na nedeljo, ko bo zasedba Jasona Kidda gostovala pri Golden State Warriors.

