Prvaki lige NBA Denver Nuggets so na zadnji tekmi proti Oklahoma City Thunder, na kateri so doživeli najvišji poraz v tej sezoni (93:119), pogrešali Aarona Gordona. Krilnega košarkarja, ki je pred leti s slovenskim reprezentantom Mikom Tobeyem postal svetovni prvak do 19 let, je na božični dan poškodoval pes. Ob tem nesrečnem dogodku so se na drugi strani velike luže spomnili še na nekatere nenavadne poškodbe udeležencev lige NBA.

Krilni igralec Aaron Gordon spada med najboljše igralce Denverja. Je tretji najboljši klubski strelec, na tekmo v tej sezoni prispeva v povprečju 13,6 točke, a tudi skoraj sedem skokov in dobre tri asistence. Od njega dosegata več točk le Nikola Jokić in Jamal Murray. V noči na soboto, ko so Nuggets doma še drugič v tem mesecu ostali praznih rok proti Oklahoma Cityju, so ga v domači ekipi zelo pogrešali.

S Čančarjem osvojil ligo NBA, s Tobeyjem zlato medaljo

Aaron Gordon na tekmo dosega v povprečju dobrih 13 točk. Foto: Reuters Gordon ni mogel pomagati soigralcem, saj ga je na božični dan poškodoval pes. Soigralec Vlatka Čančarja je utrpel poškodbe na desni roki, ravno tisti, s katero meče proti košu, in obrazu. 28-letni Američan je potreboval kar 21 šivov, iz kluba pa še niso sporočili, kdaj bi se lahko vrnil na parket. Javnost so pomirili s sporočilom, da ni v kritičnem stanju, ekipi pa se bo pridružil, ko se bodo rane po pasjih ugrizih zacelile in mu omogočile vrnitev na igrišče. Na njegovi zadnji tekmi, ravno na božični dan, se je proti Golden Statu izkazal s 16 točkami in 10 skoki.

Gordona sicer poleg Čančarja zelo dobro pozna še en slovenski reprezentant. To je Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey. Pred desetimi leti sta namreč skupaj branila barve izbrane vrste ZDA in na svetovnem prvenstvu igralcev do 18 let na Češkem osvojila zlato medaljo. V takratni ekipi je bilo še nekaj znanih imen, denimo Marcus Smart, Justise Winslow in Montrezl Harrell.

Kelly Oubre Jr. je zaradi prometne nesreče manjkal na igriščih tri tedne. Foto: Reuters

Po nevsakdanji poškodbi pomembnega člena v ekipi branilcev naslova v ligi NBA so se na drugi strani velike luže spomnili še na nekaj bizarnih prigod, v katerih so jo skupili košarkarji. V tej sezoni je tako odmevala poškodba Kellyja Oubreja Jr. Košarkarja Philadelphie 76ers je prejšnji mesec med sprehodom v bližini doma zbil avto. Odnesel jo je z zlomljenimi rebri, po treh tednih pa se je lahko že priključil ekipi.

Pri SBNation so se spomnili na poškodbo Derricka Rosa iz leta 2008. Takratni zvezdnik Chicaga si je poškodoval levo roko v postelji, kjer je predhodno rezal jabolko, nato pa pozabil na nož. Pustil ga je ležati na postelji, kar je bilo zanj usodno, saj se je pozneje, ko se je premetaval po postelji, urezal po levi podlakti. Prejel je deset šivov. Foto: Guliverimage

Drew Gooden je košarkarsko kariero sklenil leta 2016. Leta 2004 je moral prekiniti niz 83 zaporednih nastopov v ligi NBA zaradi nenavadne bolečine, okužbe kot posledice ugriza pajka. Foto: Guliverimage

Kendrick Perkins se je leta 2007 poškodoval med spanjem. Njegova postelja ni bila pravilno sestavljena. Ko jo je skušal popraviti, mu je težji del postelje padel na nogo. Poškodoval si je prst na nogi in moral izpustiti kar nekaj tekem. Foto: Reuters

Legendarni Kareem Abdul Jabbar je v sezoni 1974/75 izpustil uvodnih 14 tekem zaradi zlomljene roke. Zlomil si jo je na ekshibicijski tekmi, ko mu je Don Nelson med bojem pod košem opraskal oko. Takratni center Los Angeles Lakers je od jeze in bolečine udaril po nosilcu koša in si zlomil roko. Počival je slaba dva meseca, zaradi poškodbe očesa pa začel na tekmah nositi očala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nekdanji zvezdnik Golden Stata in New Yorka Latrell Sprewell je leta 2002 izgubil živce na svoji novi jahti in jo odnesel z zlomom roke. Kaj se je zgodilo? Na zabavi se je pojavila nepovabljena ženska, ki je bruhala po preprogi ob baru. Prišlo je do prepira, Sprewell je zahteval, da zapusti jahto, a je njen fant temu nasprotoval. Košarkar ga je hotel udariti, a je zgrešil njegov obraz. Zadel je v zid in si poškodoval roko. Foto: Guliverimage