Vodilni Boston leto zaključil, kot se spodobi

Tudi zadnji dan v letu 2023 je bil za košarkarje v ligi NBA deloven. Na sporedu je bilo šest tekem. Najboljša ekipa lige Boston Celtics je v gosteh s 134:101 premagala eno najslabših to sezono San Antonio Spurs. Phoenix Suns so tretjo zaporedno zmago dosegli proti Orlando Magicom (112:107). Oklahoma City Thunder je po zmagi nad prvaki iz Denverja doma premagala Brooklyn Nets (124:108).

Boston Celtics so koledarsko leto sklenili, kot se za vodilno moštvo vzhodne konference spodobi - z visoko zmago nad San Antonio Spurs. Bila je njihova šesta zaporedna, 12 v mesecu decembru (ob le dveh porazih), sicer pa že 26. v sezoni (imajo samo šest porazov). Boston igra timsko košarko, le redko z veliko točkami kdo zares izstopa, tudi tokrat je bilo tako. Šest košarkarjev je bilo dvomestnih, tudi dva s klopi, najboljša strelca Jayson Tatum in Jaylen Brown sta dala 26 oziroma 24 točk. Celtics so vodili tudi za 37 točk, člani prve peterke so presedeli večji del zadnje četrtine.

Victor Wembanyama Foto: Reuters Na drugi strani San Antonio nima niti šest zmag, ima jih le pet in je zdaj pri 27 porazih. Na zadnjih osmih tekmah so izgubili sedemkrat. Devin Vassell je dal 22 točk, prvi izbor na zadnjem naboru Victor Wembanyama je tekmo končal z 21 točkami in sedmimi skoki. "So nekaj posebnega. Proti njim je težko igrati, a je to lep izziv. Mislim, da sem se veliko naučil," je po porazu povedal francoski mladenič.

Luka Dončić bo po sobotni zmagi z Dallasom nad Golden State Warriors znova na delu v noči na torek, ko bo zasedba Jasona Kidda gostovala pri Utah Jazz (3.00).

