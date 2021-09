Piramida sreče se na Planet vrača že v soboto

Že v soboto ob 19.45 se na Planet vrača kviz Piramida sreče z legendarnim Jonasom Žnidaršičem. Kviz je bil spomladi popolna novost na slovenskih televizijah, ki so jo gledalci zelo dobro sprejeli in se tudi množično prijavljali za sodelovanje. Za uspeh v kvizu sicer znanje ni dovolj, saj moraš hkrati dobro poznati svojega soigralca ter biti pripravljen nanj staviti vse, tudi usodo dobitka v kvizu. Na preizkušnji so tako poleg znanja tudi živci in odnos s soigralcem oziroma soigralko, pomembno pa je imeti tudi nekaj sreče in pravilno strategijo.

Jonas v kvizu Piramida sreče Foto: Jan Lukanović

"Kadar se zgodi napaka, je še bolj zabavno"

Kviz se tako približa napetosti iger na srečo, saj mora tekmovalni par vse staviti na svoje znanje, a tudi na srečo s kroglo, ki se spusti z vrha piramide in določa, kakšen znesek bo par dobil – ali izgubil. "V nekaterih prekatih so zneski visoki, v drugih pa je ničla," napeto igro komentira Jonas, ki je kljub dolgoletni televizijski karieri pred novim projektom na Planetu čutil prijetno vznemirjenje, saj je nova vloga pomenila izziv tudi zanj. "Napak je malo, ampak se tudi zgodijo. Znamo pa seveda vse skupaj obrniti na štos – kadar je napaka, je še bolj zabavno," pove v svojem značilnem slogu.

V prvem krogu kviza morata tekmovalca izbrati temo in nato odgovoriti na z njo povezana vprašanja. Po vsakem vprašanju ima par kratek čas za razmislek, nato pa se z vrha piramide začne valiti krogla, ki na dnu pade v prekat z različnimi vrednostmi. Če je odgovor pravilen, bosta tekmovalca nagrado iz prekata, v katerega je padla žoga, tudi dobila, če pa je odgovor napačen, bo znesek odštet od do takrat prisluženega dobitka. Svojo pot v kvizu nato nadaljuje par, ki je s skupnim znanjem, zaupanjem in tudi nekaj sreče zbral višji znesek. V drugem delu oddaje je tudi več krogel, tekmovalni par pa sam izbira, iz katere luknje bodo začele svojo pot navzdol, a povsem na koncu se morata tekmovalca tudi ločiti, prav tu pa je najpomembnejše zaupanje.

V posebni dobrodelni oddaji sta Nuša in Frenk Derenda 3.485 evrov namenila Rdečemu križu Brežice

Izgubil je kar 20 tisoč evrov

Spomladanski del kviza Piramida sreče smo na Planetu sklenili z dobrodelno oddajo, v kateri sta sodelovala Nuša in Frenk Derenda ter Saša Lendero in Miha Hercog, Jonasu pa se je v spomin najbolj vtisnil trenutek, ko je tekmovalec zapravil priložnost za resnično velik dobitek. "Eden naših tekmovalcev se je odločil za ponudbo naše Piramide sreče, ki je znašala 8 ali 9 tisoč evrov. Premamila ga je, ker ni vedel, da je v igri 28 tisoč evrov. Ko smo mu to povedali, ga je zvilo in vrglo po tleh," je napet trenutek opisal voditelj.

