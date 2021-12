To so izzivi, ki so zaznamovali snemanje te filmske uspešnice #video

1. Uvodni prizor filma so morali posneti kar 88-krat.

James Bond v uvodnem prizoru skoči iz letala kar brez padala.

Za vsak film o agentu 007 je značilen uvodni prizor z veliko akcije. Nič drugače ni pri filmu Operacija vesolje (Moonraker), saj mora v njem James Bond skočiti iz letala brez padala. Bond mora med prostim padanjem ukrasti padalo nasprotniku, vmes pa se še bori z njim. Uvodni prizor traja samo slabi dve minuti, ampak preden so zbrali vse potrebne posnetke, so morali prizor ponoviti kar 88-krat. Tolikokrat je moral kaskader skočiti, posnetke pa so snemali z naglavnimi kamerami, ki so jih med skokom s padalom nosili vsi udeleženci.

2. Glavni igralec je bil med snemanjem v bolnišnici.

Roger Moore, ki v filmu Operacija vesolje (Moonraker) igra glavnega junaka Jamesa Bonda, je moral med snemanjem na zdravljenje v bolnišnico. Dobil je namreč ledvične kamne, zaradi njegovega zdravljenja pa so tudi zamujali s produkcijo. Posledično so ga takoj, ko je bil odpuščen iz bolnišnice, posedli na letalo in po njegovem pristanku nadaljevali snemanje.

3. Kaskader je na snemanju skoraj umrl.

Vznemirljiv, a hkrati za snemanje izredno nevaren prizor

V filmu Operacija vesolje (Moonraker) boste lahko videli še en sicer zelo vznemirljiv, ampak za snemanje izredno nevaren prizor. Gre za prizor, v katerem spremljamo boj Jamesa Bonda in njegovega nasprotnika v gondoli nad Riom de Janeirom. Gondola se povzpne kar 220 metrov visoko, zato ne preseneča, da so bili kaskaderji med povzpenjanjem na streho v izredni nevarnosti. Enemu izmed kaskaderjev je med snemanjem zdrsnilo. Na srečo se mu je uspelo uloviti in si rešiti življenje, saj bi bil padec z gondole zanj nedvomno usoden.

