Igralec je razkril, kaj mu je na snemanju vlilo strah v kosti #video

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22.25 ogledali družinsko komedijo Oskrbnik (The Zookeeper), v kateri bo v glavni vlogi nastopil Kevin James. Igralec je v enem od intervjujev razkril, kaj ga je prepričalo v sodelovanje pri tem filmu in s kakšnimi izzivi se je soočal med njegovim snemanjem.

Družinska komedija Oskrbnik (The Zookeeper) govori o skupini živali v živalskem vrtu, ki se odloči prelomiti zaobljubo molka, da bi svojemu oskrbniku pomagale najti pravo ljubezen. V vlogi oskrbnika bo nastopil igralec Kevin James. Igralec je sodeloval tudi pri pisanju scenarija. V začetnem delu intervjuja je najprej spregovoril o tem, da ideja za scenarij ni bila njegova, ampak je bil pobudnik njegov sodelavec.

"Najprej sploh nisem želel sodelovati pri tem filmu, ker nisem hotel narediti še enega otroškega filma z govorečimi živalmi," je priznal, nato pa dodal: "Naposled me je sodelavec le prepričal, saj smo zgodbi dodali širši pomen in izbrali krasno igralsko zasedbo." Kevin je nato dejal, da je imel veliko vlogo tudi pri dodeljevanju vlog. "Pri tem je bilo najtežje samo čakanje na odgovor, ali bodo izbranci sprejeli vlogo ali ne," je dejal igralec.

Kevin James z gorilo v prizoru iz filma Oskrbnik. Foto: IMDb

V filmu so sodelovale resnične živali, animirana je bila samo gorila. Igralec je ob tem dejal, da je bila največja razlika med pravimi živalmi in animirano samo v vonju. "Vonj gorile je bil le še hujši, ker je bil v kostumu moški," se je pošalil Kevin. Nato je priznal, da je bilo snemanje s pravimi živalmi zanj kar velik izziv, saj nikoli ni vedel, kaj nameravajo. "Enkrat sem ležal pod slonom, on pa je gledal name zviška. Skrbelo me je, da bi mi stopil na glavo in mi jo zmečkal," je priznal.

V zaključnem delu intervjuja je igralec komentiral še, kako je bilo delati z izbrano igralsko zasedbo. "Ljudje so lahko precej bolj naporni kot živali," se je sprva pošalil, nato pa priznal, da so se odlično ujeli in da so med snemanjem zelo uživali. Za sam zaključek pa je Kevin razkril, kaj ga je med snemanjem najbolj skrbelo: "Predvsem to, kako se bodo obnašale živali in pa kako bo sama zgodba dejansko izpadla."

Celoten intervju z igralcem Kevinom Jamesom si lahko ogledate v videoposnetku spodaj:

Kevin James bo nastopil v glavni vlogi družinske komedije Oskrbnik (The Zookeeper), ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22.25. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

