Papiga zvezdnice zna govoriti, a ne tistega, kar bi si ona želela #video

Igralka Judi Dench bo v komični romantični drami Eksotični hotel Marigold (The Exotic Marigold Hotel) nastopila v vlogi upokojenke, ki se odloči, da bo svoja zlata leta preživela v eksotični Indiji. Brošura jo skupaj s preostalo skupino upokojencev pripelje v hotel Marigold, za katerega pa se izkaže, da je zgolj bleda senca nekdanjega blišča …

V enem izmed intervjujev pa je igralka razkrila, da je novopečena lastnica govoreče papige. Papiga ima sicer že 14 let in je bila prej v oskrbi njenega prijatelja, zdaj pa je skrb zanj prevzela ona. "Očarljiva, očarljiva papiga z imenom Sweetheart (Srček, op. p.)," je razkrila Judi.

Igralka je dejala, da papiga zna govoriti. Zelo domača je s frazama "Kaj počneš?" in pa "Čas za spanje". Po besedah igralke pa menda zadnjo frazo običajno izreče ob zelo neprimernih urah, na primer ob pol dvanajstih dopoldan. V nadaljevanju je Judi priznala: "Želela sem jo naučiti Shakespearov verz Biti ali ne biti. To sem ji ponovila večkrat, papiga pa me je gledala in rekla samo: 'Čas za spanje.'"

Intervju, v katerem je Judi Dench podrobneje predstavila svojega novega hišnega ljubljenčka, si lahko ogledate v spodnjem videu:

Komično romantično drama Eksotični hotel Marigold (The Exotic Marigold Hotel), v kateri bo nastopila Judi Dench, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 18.45. Ne zamudite pa tudi naslednje epizoda šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki sledi ob 21.00.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.