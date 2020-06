Znana igralka: Gledališča se bodo odprla, šele ko bom že pod rušo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je res grozen občutek. Se bodo gledališča sploh še kdaj odprla? Ne vem. Nisem prepričana, da se bo to zgodilo še v času mojega življenja," je za Channel 4 dejala britanska igralka Judi Dench. Petinosemdesetletnica je sicer poudarila, da ne vidi potrebe po tem, da bi morala biti gledališča zaradi gospodarske škode, ki je posledica pandemije novega koronavirusa, na kakršenkoli način privilegirana, vendar pa je dodala, da razmere trenutno niso obetavne.

"To bo imelo zelo resne posledice za vse nas. Če bodo gledališča še vedno zaprta, ne vem, kako jih bomo v prihodnosti sploh lahko obudili," je povedala Dencheva. Britanski premier Boris Johnson je sicer napovedal, da britanska vlada v sklopu rahljanja ukrepov po pandemiji novega virusa načrtuje tudi odprtje gledališč in koncertnih dvoran, vendar pa predstave v živo še naprej ne bodo dovoljene.

Johnson sicer ni znal pojasniti, ali bo država kulturni industriji še naprej pomagala prebroditi krizo, vendar pa so z Downing Streeta nato sporočili, da proučujejo možnosti, kako bi lahko še naprej finančno pomagali umetnikom in kulturnim ustanovam, poroča Independent. Kdaj bi se lahko spet odprla gledališča na West Endu, še ni znano, vendar pa se v javnosti govori, da se to zagotovo ne bo zgodilo pred začetkom prihodnjega leta.