Od Exatlona se je poslovil Igor Mikič - Mišica #video

Pred izločitvenim dvobojem so se tekmovalci pomerili na še zadnji tekmi za medalje, ki jo je gostil poligon Črna vdova. Tekma je bila za vse tekmovalce zelo pomembna, saj bodo tekmovalci medalje lahko s pridom izkoriščali tudi v izločitvenih dvobojih v finalnem tednu, z izjemo velikega finala.

Bolj kot napeti dvoboji je preizkušnjo zaznamovala poškodba Eve Petrnelj, ki je premočno potegnila z ročko in si presekala zgornjo ustnico. Ob njej je bila hitro zdravniška služba, Primorka pa je poligon zapustila v reševalnem vozilu, saj je morala na šivanje v bolnišnico.

Bolj zadovoljna sta bila po tekmi njena sotekmovalca Lara Deu in Samo Petje, ki sta na tekmi pokazala največ spretnosti in hitrosti. Za Laro je bila to sploh prva medalja, za Sama pa že peta, s čimer v finalni teden vstopa s pomembno prednostjo pred preostalimi tekmovalci.

Izločitveni dvoboj

Še pred tekmo za medalje je Marjanca Polutnik voditelju Miranu Ališiču sporočila svojo odločitev o drugem dvobojevalcu. To je postal Andrei Lenart - Thorminator, ki je bil statistično drugi najslabši tekmovalec v rdeči ekipi. Četrti izločitveni dvoboj za Igorja Mikiča - Mišico se je odvil na poligonu Modra laguna. Mikič je dobro začel in slavil v prvem dvoboju, nato pa je Thorminator pritisnil na plin in dobil naslednje tri dvoboje.

Ko je že kazalo na njegovo gladko zmago, se je zopet prebudil Mikič in uspelo mu je izenačiti na 3:3. Lenart se je nato odločil vnovčiti eno svojih medalj, s čimer je rezultat popravil na 3:2. Dobil je tudi naslednji dvoboj in slavil s končnim rezultatom 4:2.

Od Exatlona in sotekmovalcev se je tako moral tik pred sklepnim dejanjem tekmovanja posloviti priljubljeni Igor Mikič - Mišica, ki je s svojimi izjavami zmeraj znal popestriti dogajanje. Tudi njegovo slovo je bilo takšno. Kaj je ob tem povedal, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram.

