Nenavadno: zvezdnik se na smrt boji živali

V filmu, ki je po prihodu v kinematografe navdušil gledalce in še danes velja za eno od največjih uspešnic Eddija Murphyja, nastopa veliko število različnih živali, kar je zahtevalo več mesecev predpriprav, ki so bile namenjene učenju živali za posamezne prizore. Dreserji so uporabljali naravne metode treninga, ki vključujejo preučevanje vedenjskih značilnosti vsake živalske vrste ter edinstvenih lastnosti in značaja vsake posamezne živali. Živali so se naučile odzivati ​​na glas dreserjev, zvočne in znakovne ukaze, za uspešno izvedene naloge pa so bile nagrajene s svojo najljubšo hrano.

V več prizorih je moralo biti hkrati prisotnih večje število živali, zato so jih navadili na sobivanje. Pri tem pa nikoli niso bili skupaj plenilci in tiste živali, ki so njihov naravni plen.

Na snemanju posameznega prizora je bilo na snemalnem prizorišču prisotnih tudi do 45 dreserjev, da so živalim zagotovili ustrezno oskrbo in da so izvajale naloge, ki jih je zahteval scenarij.

In čeprav v filmu zelo pomembno vlogo igrajo prav živali, se glavni igralec Eddie Murphy v resnici živali na smrt boji. To je bil tudi razlog, da je vztrajal, da se v čim več njegovih prizorov živali digitalno doda v postprodukciji.

V prav vseh prizorih se stiku z živalmi ni mogel izogniti, zato so se ti prizori skoraj po pravilu končali s kričanjem glavnega zvezdnika filma.

