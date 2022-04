Igralka razkrila: Tom Hanks je zoprn, ampak se dobro poljublja #video

Glavna igralka Nia Vardalos, ki je tudi avtorica scenarija za film Moja obilna grška poroka 2 (My Big Fat Greek Wedding 2), je v začetku intervjuja razkrila, kje je dobila navdih za pisanje: "Navdih vedno iščem v svojem vsakdanjem življenju. Like sicer prilagodim, da člani moje družine ne ugotovijo, kdo jih v filmu predstavlja, ampak vse, kar se nam zgodi, nekako uporabim. Prvi dan, ko je bila hčerka v vrtcu, je prišla domov in povedala, da me bo čez 13 let zapustila in odšla študirat. Rekla sem ji, naj bo tiho, v tistem trenutku pa sem se zavedala, da sem ista kot moji grški starši."

Igralka je naposled priznala, da je že, ko je hčerka imela 11 let, načrtovala, kako bo šla študirat z njo: "Če bo postelja dovolj velika, bova zagotovo spali skupaj." Nia pa je nato spregovorila še o producentu Tomu Hanksu, ki je režiral že prvi del filma, in njegovi ženi Riti Wilson: "Oba sodelujeta, tako kot jaz, tako da imamo spet zelo podobno zasedbo."

Nia Vardalos pa je nato priznala: "Tom Hanks zna biti precej zoprn, obenem pa se tudi dobro poljublja. Vse druge sramoti s svojimi dosežki v življenju."

Novinarja je nato zanimalo, kaj lahko gledalci pričakujejo v tretjem delu filmske serije Moje obilne grške poroke, saj ima igralka najstniško hčer. "Če to razkrijem, vas bom morala do takrat skriti v prtljažnik svojega avtomobila." Ves intervju si lahko ogledate v spodnjem videu:

