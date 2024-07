Scarlett Johansson in Channing Tatum v romantični komediji, posvečeni vintage modi in glasbi

V naše kinematografe 11. 7. prihaja Pelji me na Luno, film produkcije AppleTV+, katerega zgodba se odvija v 60. letih prejšnjega stoletja, natančneje ob začetku misije Apollo 11, ki je človeka prvič v zgodovini popeljala na Luno. Romantična komedija s Scarlett Johansson in Channingom Tatumom je poimenovana po znani popevki "Fly Me to the Moon", ki je dosegla največjo slavo s priredbo legendarnega Franka Sinatre in ki je celo zgodovinsko povezana z misijo Apollo 11.

Za potrebe filma je kratko priredbo pesmi posnela tudi RAYE, britanska kantavtorica, ki je lani z albumom My 21st Century Blues osvojila številne lestvice in navdušila kritike. Letos je podrla rekord znamenitega britanskega dogodka Brit Awards po številu nagrad in nominacij v enem letu in med drugim prejela nagrado za najboljši album leta.

Pri Nasi ugotovijo, da si morajo nujno izboljšati javno podobo, zato najamejo Kelly Jones, odločno in provokativno strokovnjakinjo za trženje, vendar njen pristop oteži delo Colu Davisu, trmoglavemu in vraževernemu direktorju, ki je odgovoren za misijo Apollo 11. Med mrzličnimi pripravami se vmeša Bela hiša, ki od dvojice zahteva, da posname lažni pristanek na Luni, saj si nikakor ne smejo dovoliti, da misija ne bi uspela ...

Film je režiral Greg Berlanti (superjunaške serije Arrow, The Flash, Supergirl, Titans, Superman & Lois, romantična komedija Life As We Know It in romantična drama Love, Simon). Scarlett Johansson, ki je po skupnem izkupičku filmov, v katerih je nastopala, med najbolj donosnimi hollywoodskimi igralkami, je cenjena zaradi izjemnega igralskega razpona – od legendarne franšize Maščevalci do z oskarjem nagrajene romantične drame Zakonska zgodba, znanstveno-fantastične akcije Lucy in psihološkega trilerja Skrivnostna sled; Channing Tatum je postal ikona hollywoodske komedije po uspehu filmov 21 in 22 Jump Street – Mladenič v modrem in Mladeniča na faksu, ta status pa je ohranil tudi z vlogama v romantični pustolovski komediji Izgubljeno mesto in v vohunski akciji Kingsman: Zlati krog, obenem pa si je zagotovil še status seks simbola s filmsko serijo Vroči Mike.

V filmu nastopata tudi Woody Harrelson (Pravi detektiv, Venom 2, Dobrodošli v deželi zombijev, Igre lakote, Trije plakati pred mestom) v vlogi spletkarskega politika, ki pripelje Kelly v skriti svet Nase in nadzira vso misijo, ter Ray Romano (Raymonda imajo vsi radi, glas Mannyja v animiranih filmih Ledena doba, Scorsesejev Irec), ki igra Colovega dobronamernega in posrečenega svetovalca.

To poletje vas bo izvrstna kemija s Scarlett Johansson in Channingom Tatumom s svojo vintage modo, oldtajmerji, bluesom in jazzom od 11. julija popeljala nazaj v čas, ko je bil polet na luno samo nemogoč sen.

