Ta film je igralca naučil pomembne življenjske lekcije

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali romantično komedijo Moj plus ena (Plus One), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Maya Erskine in Jack Quaid. V intervjuju za ET je Jack Quid spregovoril o tem, kaj ga je najbolj pritegnilo k sodelovanju, razkril pa je tudi, na kakšen poseben način je spoznal ekipo in zakaj ne gre za tipično romantično komedijo.

Vsak je že izkusil obdobje, ko se njegovi prijatelji odločijo vsi naenkrat poročiti. To se je zgodilo tudi Alice (Maya Erskine) in Benu (Jack Quaid), ki v nasprotju z drugimi še vedno nista našla svojih izbrancev. Alice je pred kratkim prekinila sedemletno zvezo, Ben pa je večino časa bolj ali manj zadovoljen s samskim življenjem. Sta par iz samskih sanj.

Moj plus ena (Plus One) tako ni film o zakonu. To je film o najetih avtomobilih, zbujanju z mačkom, kontinentalnih zajtrkih in pogovorih s čudaškimi francoskimi strici. To je zgodba o odnosu, polnem strahu in negotovosti. O dveh, ki se počutita kot zgubi, ker še edina sedita na klopi samskih. Zbližata se zgolj iz nuje, ki jo zamenjata za romanco. Zabavata se, popivata, prepirata, prizadeneta drug drugega in se poskušata ne ravno posrečeno izvleči iz težkega položaja.

Jack Quaid je leta, ki sledijo dopolnjenemu 27. letu, označil za obdobje poročnih zabav. Natančneje gre za obdobje, ko začnejo vsi, ki jih poznaš, stopati v zakonski stan, obenem pa je to ozadje filmske zgodbe romantične komedije Moj plus ena (Plus One). Jack se sam sicer še ni poročil, ga je pa sodelovanje pri tem filmu naučilo pomembne življenjske lekcije za takrat, ko se bo: "Poroke so lahko žarišče vaše tesnobe."

To je v intervjuju za ET dodatno pojasnil: "Še posebej, če se poročiš z nekom, ki ga zelo dolgo poznaš. Zaradi tega namreč začneš razmišljati o svojem življenju, kar je sicer lahko pozitivna ali pa negativna stvar. Gre za visok vložek, tega pa se zaveš, če si sam tisti, ki se poroči, ali tisti, ki je samo gost na poroki. Zahvaljujoč temu filmu sem to že ozavestil in mislim, da sem na to nekoliko bolj pripravljen."

Jack Quaid in Maya Erskine. Foto: IMDb Jack je nato povedal, da so mu vlogo ponudili na podlagi njegove predstavitve, pojasnil pa je tudi, kaj ga je najbolj prepričalo, da je ponudbo sprejel: "Takoj, ko sem scenarij prebral, mi je bil zelo všeč. Predvsem me je prepričalo to, da sem se izjemno ujel z režiserjema Jeffom Chanom in Andrewom Rhymerjem ter soigralko Mayo Erskine." Ekipa se je dobro ujela že na prvem srečanju, ki je bilo vse prej kot običajno.

"Na prvem srečanju smo se odpravili v sobo pobega, kar je bilo odlično. Želim si, da bi lahko pri vsakem projektu spoznal sodelavce na takšen način. Mogoče se komu sliši neumno, ampak to nas je res takoj povezalo in zbližalo, saj nam sicer ne bi uspelo pobegniti iz sobe. Res je bilo zabavno," je odkrito dejal igralec.

Poleg dobrih odnosov pa je Jack v nadaljevanju pohvalil sam scenarij: "Vedno poskušam iskati dobre scenarije, kar je največ, kar lahko pričakuješ v tem poklicu. Ni pomembno, za kateri žanr gre, pomembno je, da napisane besede z lahkoto izgovarjaš. Če to dobiš, si zmagovalec in jaz sem tokrat zmagal." Glede žanra filma je povedal, zakaj filma Moj plus ena (Plus One) sam ne bi označil za romantično komedijo:

"Mislim, da romantična komedija postane šele nekje na sredini, sicer gre bolj za zgodbo o prijateljstvu, kar sva poskušala prikazati z Mayo. Gre za zgodbo o dveh najboljših prijateljih, ki ugotovita, da na koncu lahko tista prava oseba postane tudi nekdo, s katerim preživiš dovolj časa. In ravno to je bistvo. Lahko imaš nekoga, ki ga imaš rad, mislim pa, da zadeneš terno, če je ta oseba obenem tvoj najboljši prijatelj. Posledično bi ta film označil za modernejšo različico romantične komedije."

Premiero Moj plus ena (Plus One) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri. Za tem ne zamudite akcijske komedije Vohunka (Spy), ki bo sledila ob 22. uri. Še več vsebin si lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si.