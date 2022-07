Igralka razkrila, zakaj ji ta glavna vloga veliko pomeni

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali romantično dramo Vse, prav vse (Everything, Everything), v kateri bosta v glavni vlogi nastopila Amandla Stenberg in Nick Robinson. Igralka je razkrila, zakaj je bila te vodilne vloge zelo vesela, skupaj z glavnim soigralcem pa sta se dotaknila tudi sporočila, ki ga film prinaša.

Amandla Stenberg je mlada filmska igralka, ki je zaslovela s stransko vlogo v filmski seriji Igre lakote (Hunger Games). Na Planetu jo boste nocoj ob 19.45 lahko videli nastopiti v glavni vlogi v romantični drami Vse, prav vse (Everything, Everything), ki je nastala na podlagi istoimenskega romana. Poleg Amandle bosta v glavnih vlogah nastopila še Nick Robinson in Anika Noni Rose.

Filmska zgodba govori o Maddy (Amandla Stenberg), bistri, radovedni in domišljije polni osemnajstletnici, ki zaradi svoje bolezni ne sme zapustiti hermetično zaščitenega in zapečatenega okolja svojega doma. Z Ollyjem (Nick Robinson), sosedovim fantom, se gledata zgolj vsak s svoje strani oken in si pošiljata telefonska sporočila, vendar se med njima vseeno razvije močna vez, zaradi katere tvegata vse, da bi lahko bila skupaj.

Amandla je v enem izmed intervjujev dejala, da je izjemno vesela, da je v tej romantični drami lahko nastopila v eni vodilnih ženskih vlog, kar je pojasnila takole: "To mi zelo veliko pomeni, saj bom na ta način lahko dosegla veliko gledalcev, ki bodo v večji meri najstniki. Mislim, da bo to, da bodo lahko videli to raznolikost, ki jo prinaša film, in pristnost ljubezenske zgodbe v njem, neprecenljivega pomena."

Amandla Stenberg in Nick Robinson v prizoru iz filma Vse, prav vse (Everything, Everything). Foto: IMDb Skupaj z glavnim igralcem Nickom Robinsonom sta se strinjala, da je eno glavnih sporočil filma to, kako veliko transformativno moč ima lahko v življenju posameznika ljubezensko razmerje. Nick je ob tem dejal: "Obenem pa se močno navezuje tudi na prestopanje meja in stopanje iz omejitev, tako metaforično kot dejansko." Amandla ga je dopolnila: "Upam, da bo film gledalce napolnil z zadovoljstvom in da jim bo dal nov pogled na razmerja med različnima rasama. Upam, da bodo znali ceniti to drugačnost in jo sprejeti."

Romantično dramo Vse, prav vse (Everything, Everything) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite pa še komedije Blondinki v džungli (Snatched), ki sledi ob 22.15! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.