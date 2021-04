Najstniška romantična komedija, ki je orala ledino

V soboto bo po oddaji Pri Črnem Petru na Planetu še romantična komedija Z ljubeznijo, Simon. Prisrčni film o odraščanju in iskanju ljubezni je bil posnet po knjižni uspešnici in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Romantična komedija Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon) je srčen film o odraščanju in iskanju ljubezni. Govori o 17-letnem Simonu, ki pred svojo družino, prijatelji in sošolci uspešno skriva veliko skrivnosti: Simon je gej. Čeprav ima razumevajočo in toplo družino, zveste in dobre prijatelje ter pravzaprav vse, kar bi si želel, si tega vseeno ne upa deliti z nikomer. Ko skrivnost postane ogrožena, se mora spopasti z vsemi in se javno ter osebno sprijazniti s svojo identiteto.

Simona igra Nick Robinson

Simona je upodobil Nick Robinson, njegove starše pa igrata Jennifer Garner in Josh Duhamel. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,6, kritiki pa so še posebno pohvalili raznoliko in nadarjeno igralsko zasedbo ter prisrčen in tankočuten scenarij, ki v gledalcu po ogledu pusti dober občutek.

Film temelji na literarni uspešnici Simon vs. the Homo Sapiens Agenda (Simon proti agendi homo sapiensa) priljubljene ameriške avtorice Becky Albertalli.

Revolucionarna gejevska romantična komedija

Gre za prvo filmsko najstniško romanco z gejevskim protagonistom, ki jo je produciral kateri od večjih hollywoodskih studiev. V reviji Rolling Stone so celo zapisali, da gre za revolucionarno gejevsko romantično komedijo, in ga primerjali s kultnimi filmi o odraščanju Johna Hughesa (The Breakfast Club, Pretty in Pink, Sixteen Candles).

Film Z ljubeznijo, Simon, bo na Planetu v soboto, 10. aprila, ob 21.30.

V petek ob 21.30 nas bo na Planetu sicer nasmejala tudi akcijska komedija Taksi (Taxi), za katero je scenarij napisal Luc Besson, v nedeljo ob isti uri pa se bomo z Josephom Gordonom-Levittom, Bruceem Willisom in Emily Blunt podali v Časovno zanko (Looper).

