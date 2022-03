Ta film se je vpisal v filmsko zgodovino

Film Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon) je mešanica romantike, drame in komedije, režiral pa ga je Greg Berlanti. Film je močno presegel njegova pričakovanja, saj je samo s predvajanjem v Združenih državah Amerike prvi konec tedna po izidu zaslužil pet milijonov ameriških dolarjev več od pričakovanega. Sam je računal na okrog deset milijonov ameriških dolarjev, samo takrat pa jih je film zaslužil že 17.

Režiser Greg Berlanti. Foto: IMDb Film je predstavljal pomembno prelomnico v filmski industriji, saj gre za prvo romantično komedijo, v kateri je glavni lik istospolno usmerjen. Ob tem je režiser poudaril, da filmski studio tega filma ni podcenjeval v nobenem pogledu, ampak mu je posvetil enako pozornost, kot da bi šlo za povsem običajno romantično komedijo.

Film Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon) tako govori o glavnemu junaku Simonu, ki se odloči, da bo svetu, ki je sicer obseden z družbenimi omrežji, razkril, da je homoseksualec. Čeprav ima razumevajočo družino, dobre prijatelje in pravzaprav vse, kar bi si želel, sprva nima poguma tega deliti z nikomer. Ko skrivnost postane ogrožena, pa se mora spopasti z vsemi in se javno ter osebno sprijazniti s svojo identiteto. V vlogi Simona v filmu nastopa Nick Robinson, ob njem pa igrajo še Jennifer Garner, Josh Duhamel in Katherine Langford.

Miles Heizer in Nick Robinson. Foto: IMDb

Greg Berlanti, ki je prav tako istospolno usmerjen, je poročen z nekdanjim igralcem ameriškega nogometa Robbiejem Rogersom, skupaj pa vzgajata sina. Tega filmskega projekta se je lotil, ko je izvedel, da želijo na podlagi knjige z naslovom Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, posneti tudi film. Avtorskih pravic do te knjige režiser sicer ni pridobil, je pa vseeno iz nje črpal navdih.

Režiser je izdal tudi eno zanimivost z zakulisja snemanja filma: "Na snemanju smo velikokrat rekli, da ne snemamo več, prikrito pa pustili kamero prižgano. Filmska zasedba se je namreč tako dobro povezala med seboj, da so bili tako posneti vsi pristni skupinski objemi ter prizori, polni smeha in ljubezni."

Omenimo pa lahko še eno zanimivost o glavnem igralcu. Nick Robinson namreč v resničnem življenju ni istospolno usmerjen. Ob začetku snemanja in produkcije filma pa je to razglasil njegov mlajši brat. Podobno izkušnjo pa je na družbenem omrežju Twitter razkril tudi oboževalec filma, ki je v objavi zapisal: "Danes sem si ogledal film in ljudje so v kinu kričali in ploskali od navdušenja, kot da še nikoli prej niso videli filma. Eden izmed otrok v občinstvu je priznal, da je med končnim aplavzom razkril svojo spolno usmerjenost svojim staršem. Hvala, Greg Berlanti, ker mi vlivaš zaupanje za prihodnost."

Just got out of @lovesimonmovie where people were SCREAMING and CLAPPING like I’ve never seen at a movie before. One kid announced during the credits that he came out to his parents today to rounds of applause. Thank you @GBerlanti for giving me hope for the future. Love, Sergio