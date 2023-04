Igralka otrokom prepoveduje uporabo družbenih omrežij: Najstarejša hčerka mi je hvaležna

Jennifer Garner je še ena izmed zvezdnic, ki svojim otrokom v času, ko vse pogosteje slišimo o negativnih vplivih družbenih omrežij na otroke in mladostnike, prepovedujejo njihovo uporabo.

Če najdejo znanstvene dokaze, da so omrežja pozitivna, jih lahko uporabljajo

"Svojim otrokom sem samo rekla, naj mi poiščejo članke, ki dokazujejo, da so družbena omrežja dobra za najstnike, in se bomo o njih pogovorili. Če najdejo kakšen znanstveni dokaz, da so pozitivna, potem jih lahko uporabljajo," je pojasnila igralka, ki ima poleg Violet še 13-letno hčerko Seraphino in 11-letnega sina Samuela.

Čeprav se najstarejša hčerka popolnoma strinja z njeno odločitvijo o prepovedi uporabe družbenih omrežij, je Garnerjeva povedala, da njeni mlajši otroci nad odločitvijo niso preveč navdušeni. "Starejša hčerka mi je hvaležna, a pot je še dolga, saj imam še dva otroka. Bomo videli, ali mi ju bo uspelo prepričati, da jima družbena omrežja pravzaprav škodujejo, navsezadnje pa jih sploh ne potrebujeta," je sklenila Garnerjeva.