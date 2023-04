Princ Harry se bo udeležil kronanja očeta brez soproge Meghan

Meghan, vojvodinja Susseška, bo v ZDA ostala z otrokoma, princeso Lilibet in princem Archiejem, so potrdili iz palače. Archie bo 6. maja praznoval četrti rojstni dan.

Osemintridesetletni Harry in njegova tri leta starejša soproga Meghan sta leta 2020 zapustila ožji krog kraljeve družine in se preselila v ZDA. Odtlej sta poskrbela za več odmevnih intervjujev, v katerih sta razkrila skrivnosti iz kraljeve palače.

Nase sta pritegnila pozornost tudi z odmevno Netflixovo dokumentarno serijo, v kateri sta predstavila svojo plat zgodbe razkola, Harry pa je izdal tudi biografijo, kjer je razkril podrobnosti iz življenja kraljeve družine, ki pred tem niso bili poznani javnosti.

Po smrti kraljice je krono prevzel njen sin

Zakonca sta se septembra lani udeležila pogreba pokojne kraljice Elizabete II. Ob smrti kraljice je krono prevzel njen sin, kralj Karel III., ki bo slovesno kronan maja.

V okviru načrtovanega tridnevnega slavja ob tem zgodovinskem dogodku bodo v britanski prestolnici poleg tradicionalnih kraljevih sprevodov, povezanih s kronanjem, pripravili tudi koncert zvezdnikov, veliko kosilo po vsej državi in prostovoljne pobude.

Objavljeni načrti kronanja, na katerem bo poleg Karla III. za kraljico soprogo okronana tudi njegova žena Camilla, kažejo, da bo kronanje manj zapleteno od kronanja kraljice Elizabete II. leta 1953.

Na obred, ki se ga bodo udeležili tuji kralji in voditelji držav, so povabili tudi več kot 850 predstavnikov skupnosti in dobrodelnih organizacij iz celotnega Združenega kraljestva, so potrdili v kraljevi palači.