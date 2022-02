Prvič se je poljubila pri 18 letih: Že naslednji dan me je dal na čevelj

Igralka Jennifer Garner je pretekli konec tedna na ameriški univerzi Harvard prejela nagrado hasty pudding, šaljivo odličje, ki ga podeljujejo študentje tamkajšnjega gledališkega oddelka.

Ob prevzemu nagrade je 49-letna zvezdnica med pogovorom z občinstvom odgovarjala na vprašanja in nekoga je zanimalo, ali se še spomni svojega prvega poljuba.

Foto: Guliverimage/AP

Spomine na ta dogodek je delila brez zadržkov, povedala je, da se je prvič poljubila pri 18 letih in da je bilo vse skupaj precejšnja polomija. "Ime mu je bilo Matt Crittenden in poskušal je doseči več kot le poljub, pa sem ga odrinila," je povedala, "že naslednji dan me je dal na čevelj, češ da sem čistunka. To oznako vse od takrat nosim s ponosom."

Deset let pozneje se je poročila z igralcem Scottom Foleyjem, od katerega se je ločila leta 2004, nato pa je bila od leta 2005 do 2018 poročena z igralcem Benom Affleckom, s katerim ima tri otroke.

