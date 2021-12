Ben Affleck o zapitosti: Če bi ostal poročen, bi še vedno pil

Ben Affleck, ki je leta 2018 zaradi alkoholizma pristal na rehabilitaciji, se je v oddaji The Howard Stern Show razgovoril o vzrokih za pretirano pitje alkohola. "Piti sem začel, ker sem se v zakonu počutil ujetega. Zelo sem bil nezadovoljen, a nisem mogel oditi zaradi otrok. Tako sem vsak večer spil steklenico viskija in zaspal na kavču, kar pa se ni izkazalo za rešitev," je iskreno povedal.

Z Jennifer Garner sta bila poročena od leta 2005 do 2018. Foto: Reuters

"Imela sva zakon, ki pač ni bil uspešen. Se zgodi."

S takratno ženo Jennifer Garner naj bi zaradi svojih treh otrok poskušala rešiti njun zakon, a žal neuspešno. "Poskušala sva in poskušala, na koncu pa ugotovila, da to ni vzor, ki ga želiva dati svojim otrokom." Vzela sta si čas in soglasno sprejela odločitev o razhodu. "Imela sva zakon, ki pač ni bil uspešen. Se zgodi. Ona je nekdo, ki ga imam rad in ga spoštujem, a z njo preprosto nisem mogel biti poročen."

Affleck in Garnerjeva sta sicer bila poročena 13 let. V zakonu so se jima rodili trije otroci, ki so danes že najstniki: 16-letna Violet, 12-letna Seraphine in devetletni Samuel. Nekdanja zakonca sta zdaj v dobrih odnosih.

Otroci so mu dali moč, da se strezni in obrne nov list v življenju. Foto: Guliverimage

Leto in pol je trajalo, da se je streznil

"Razšla sva se prijateljsko. Dala sva vse od sebe. Sva imela trenutke napetosti? Sva imela nesoglasja glede skrbništva? So nama bile stvari težke? Sva se kregala? Seveda, ampak v osnovi je bilo to vedno podprto s spoštovanjem," je dejal in dodal: "Vedel sem, da je dobra mama. Vedno sem upal, da ve, da sem dober oče. Prepričan sem bil, da sem."

Ko je enkrat zaradi alkoholizma dosegel dno, je trajalo leto in pol, da se je streznil. Točka preloma je bilo spoznanje, kako njegova odvisnost vpliva na njegove otroke. "Dan, ko sem nehal piti, je bil najtežji dan v mojem življenju. Ampak od takrat, prisežem pri Bogu, si nisem niti enkrat zaželel alkohola."

Z Jennifer Lopez sta se spoznala leta 2001 na snemanju filma Gigli. Foto: Reuters

Novo obdobje v življenju mu je prineslo tudi novo staro ljubezen. Igralec je danes do ušes zaljubljen v Jennifer Lopez, s katero sta se dobivala že daljnega leta 2001.

