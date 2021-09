Ben in Jennifer končno skupaj na preprogi: nista mogla brez dotikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko sta od aprila letos spet par, sta se Ben Affleck in Jennifer Lopez prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi.

Ben Affleck in Jennifer Lopez sta se pojavila na beneškem filmskem festivalu, kjer sta se v slavnostnih opravah udeležila premiere filma The Last Duel, v katerem ima Ben eno od vlog. Slavna pevka je blestela v oprijeti beli obleki z globokim dekoltejem, igralec pa je navdušil v črni obleki z metuljčkom.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Par je ukradel pozornost vsem prisotnim, saj sta si zvezdnika na rdeči preprogi ves čas izkazovala naklonjenost z dotiki, poljubi in zaljubljenimi pogledi, Ben pa je deloval kot zaljubljeni najstnik. Sploh ko je svoji izbranki odprl vrata avtomobila in se z njo sprehodil pred fotografi, pri čemer sta se ves čas spogledovala.

Pevka in igralec, med njuno romanco v začetku tega tisočletja so ju klicali Bennifer, sta bila v zvezi že pred 17 leti, po rdeči preprogi pa sta se nazadnje kot par sprehodila februarja 2003. Razšla sta se leto kasneje, a svojo ljubezen obnovila aprila letos.

Sprva sta se (neuspešno) skrivala pred paparaci, za Jenniferin 52. rojstni dan konec julija pa sta na Instagramu le potrdila, da sta spet skupaj.