J. Lo je ob svojem rojstnem dnevu delila fotografijo poljuba z Benom

Do sedaj so govorice o tem, da sta priljubljena igralca ponovno zaljubljena, širili le paparaci in ameriški mediji, nedavno je njuno zvezo potrdila tudi igralka Leah Remini.

Jennifer Lopez, ki javnosti do zdaj ni razkrila, da je ponovno našla srečo z nekdanjim zaročencem Benom Affleckom, je za svoj 52. rojstni dan delila fotografijo skupnega poljuba, s čimer je dokončno potrdila obnovitveno razmerje.

Priljubljena igralka in pevka je na svojem Instagramu objavila utrinke s krova jahte v St. Tropezu. Z milijoni sledilcev je delila fotografije, na katerih je pozirala v bikinkah, na zadnji fotografiji pa je J. Lo javnosti razkrila poljub s staro in novo ljubeznijo.

Le uro za tem je zvezdnica s svojimi oboževalci delila tudi video na luksuzni jahti, na katerem je pokazala svojo postavo in se zavrtela pred fotografskim objektivom.

Veliko slavje za rojstni dan priljubljene igralke so pripravili pomočniki, ki so se na jahto vkrcali s šopki rož, darili in rojstnodnevno torto.

Ameriška zvezdnika sta romanco znova obudila aprila, le mesec dni po tem, ko je J. Lo končala razmerje z Alexom Rodriguezom, ki se trenutno prav tako nahaja v St. Tropezu, kjer proslavlja svoje poslovne uspehe.