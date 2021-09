Ameriška publikacija Adweek je med pripravljanjem profila o Jennifer Lopez in njenem "vplivu na svet" intervjuvala tudi njenega novega starega izbranca Bena Afflecka, ki je slavno pevko, igralko in poslovno žensko opeval enako prevzeto kot njeni oboževalci.

"Lahko vam povem iz prve roke, da sem že večkrat videl, kako so k njej pristopile ženske mešane rase in ji dejale, da je imela velik vpliv na njihovo življenje. Je njihova vzornica, saj je močna, uspešna ženska, ki zahteva svoj delež v poslovnem svetu, in to jim res veliko pomeni," je dejal in nadaljeval, da je "navdušen nad tem, kakšen vpliv ima na svet".

Ob tem je njeno slavo primerjal s svojo in razložil, da lahko kot igralec s svojimi filmi res gane ljudi, a Jennifer je "navdihnila množice ljudi in jim vlila občutek, da imajo lahko tudi oni svoj glas v tej državi. Takšen vpliv na množice je imelo malo ljudi v zgodovini," je razložil in dodal, da sam tega ne bo nikoli imel, zato jo lahko samo "občuduje s spoštovanjem".

V Benetkah sta se skupaj pojavila na promociji Benovega novega filma. Foto: Reuters

Oba ponosna drug na drugega

Sicer pa to ni prvič, da je 49-letni igralec javno hvalil Jennifer in to, da je vzornica ženskam mešane rase. Januarja, še preden sta uradno obnovila svojo zvezo iz leta 2002, se je med pogovorom za podcast Awards Chatter spominjal komentarjev iz časov, ko sta bila prvič par: "Ljudje so bili tako zlobni do nje, seksistični, rasistični. O njej so pisali grde in zlobne stvari, na način, ki bi bil danes tako obsojan, da bi te lahko zaradi tega odpustili."

Dodal je, da je zdaj postala prava levinja in da ljudje spoštujejo njeno delo ter to, od kod prihaja in kaj je dosegla. "In tudi prav je tako," je pripomnil.

Tudi Jennifer pa je očitno ponosna na svojega dragega, kar je jasno pokazala med obiskom beneškega filmskega festivala, na katerem sta se po obnovitvi zveze prvič uradno pojavila skupaj na rdeči preprogi. Ob tem je na Instagramu pohvalila Benov film The Last Duel, ki ga je predstavljal na festivalu. "Imela sem se res lepo in veselim se, da si ga boste ogledali tudi vi. To je prvi scenarij po Dobrem Willu Huntingu, ki sta ga Matt (Damon, op. p.) in Ben napisala skupaj z Nicole Holofcener, in fantastičen je," je zapisala.

Zvezdnika sta razmerje obudila aprila, 17 let po tem, ko sta januarja 2004 razdrla zaroko in prekinila dveletno zvezo.

