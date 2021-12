Zaljubljena Jennifer in Ben skupaj z otroki obiskala kino

Jennifer Lopez in Ben Affleck, ki sta letos spomladi po skoraj dvajsetih letih obudila svojo ljubezen, sta se sproščeno sprehajala z roko v roki, za njima pa so razposajeni hodili otroci, ki ju imata iz prejšnjih zakonov, 13-letna dvojčka Emme in Max, ki sta se J.LO rodila v zakonu z Marcom Anthonyjem, ter devetletni Samuel in 12-letna Seraphina, ki ju ima Ben iz zakona z Jennifer Garner. Otroci so se veselo pogovarjali in po slušalkah skupaj poslušali glasbo.

Še vedno verjame v srečen konec

J.LO je za družinski večer oblekla cvetlični pulover in raztrgane kavbojke, na obrazu pa je imela vijoličasto masko, ki se je ujemala z njenim puloverjem. Tudi Ben se je odločil za sproščen videz, oblečene je imel temne kavbojke, karirasto srajco in črno jakno. V dvorano jih je pospremil vodja kina.

Druščino so že nekajkrat opazili na skupinskih izletih, ljubezen med Bennifer pa je očitno zelo trdna. Jennifer je v nedavnem intervjuju celo namignila, da obstaja možnost ponovne poroke. "Ne vem, verjetno. Saj me poznate, jaz sem romantična duša. Vedno sem bila. Čeprav sem bila že nekajkrat poročena, še vedno verjamem v srečen konec. 100-odstotno!"

Za priljubljeno pevko so kar tri poroke, ki so se končale z ločitvijo. Leta 1997 je bila poročena s kubanskim natakarjem Ojanijem Noo, njun zakon je trajal samo eno leto. Leta 2001 jo je pred oltar popeljal igralec in koreograf Cris Judd, a tudi njuna ljubezen je po dveh letih ugasnila.

Najdaljši zakon, ta je trajal kar deset let, je imela s pevcem Marcom Anthonyjem. Z Benom Affleckom sta bila v zvezi 18 mesecev in se razšla leta 2004. Poročila se nista nikoli. Jima bodo poročni zvonovi zvonili tokrat?

