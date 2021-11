To je najbolj romantična stvar, ki jo je v ljubezni storil igralec #video

Nocoj ob 19.uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali romantično dramo Tudi sonce je zvezda (The Sun Is Also a Star), v kateri bosta v glavnih vlogah nastopila Yara Shahidi in Charles Melton. V intervjuju sta spregovorila o tem, kako sta se ujela na snemanju, glavni igralec pa je razkril tudi svoje najbolj romantično dejanje na ljubezenskem področju.

Romantična drama Tudi sonce je zvezda (The Sun Is Also a Star) je bila posneta po istoimenski knjižni uspešnici. Sodobno obarvana zgodba govori o tem, kako proti vsem pričakovanjem najti ljubezen, raziskuje pa tudi večno dilemo - ali naša življenja določa usoda ali so to zgolj naključja v vesolju. V glavnih vlogah bosta nastopila igralca Yara Shahidi in Charles Melton.

V enem izmed intervjujev so glavna igralca vprašali, kaj je najbolj romantična stvar, ki sta jo v resničnem življenju storila v ljubezni. Charles je razkril: "Za svojo izbranko pišem pisma. To je sicer nekaj preprostega, ampak zahteva od mene, da v to vložim nekaj truda. Vsak lahko naroči šopek rož, za pisanje pisma pa si moraš vzeti čas." Razkril je tudi, katerega verza v napisanih pismih ne bo nikoli pozabil: "Vrtnice so rdeče. Vijolice so modre. Poglej v nebo, ker res te ljubim zelo."

V nadaljevanju intervjuja sta igralca spregovorila še o kemiji med njima, ki je povzdignila filmsko zgodbo na višjo raven. Igralca sta dejala, da igranje zaljubljenega para zanju ni bilo težko, saj sta se izredno vživela v vlogi. Spregovorila sta tudi o tem, kako je bilo igrati v prizorih, v katerih sta se poljubljala. Pojasnila sta, da sta se povsem poistovetila s svojim filmskim likom, zaradi česar sta lahko samo sledila navodilom producentov, Charles Melton pa je v šali dodal: "Pred vsakim poljubom me je Yara sicer lovila z osvežilcem daha."

Glavna igralca v prizoru iz filma. Foto: IMDb Igralca sta priznala, da sta se za sodelovanje v tem filmu odločila predvsem zato, ker je filmska zgodba zelo sodobna ter se dotika perečih problemov s področja kulture in politike. Yara je pojasnila: "Veliko mojih vrstnikov ima enake težave glede kulturne identitete in priseljenskega statusa. S tem filmom smo lahko povedali aktualno zgodbo, ki se dotika ljubezni in občutka pripadnosti, kar me navdaja s posebnim zadovoljstvom."

Celoten intervju si lahko ogledate v spodnjem videu.

Romantično dramo Tudi sonce je zvezda (The Sun Is also a Star), v kateri bosta nastopila Charles Melton in Yara Shahidi

