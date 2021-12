Daniel Craig: Za tak videz sem treniral do onemoglosti

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.35 ogledali film o Jamesu Bondu, ki nosi naslov Spectre. V glavni vlogi bo nastopil igralec Daniel Craig, ki je v enem izmed intervjujev odkrito spregovoril o tem, kako zahtevne so dejansko njegove priprave za snemanje in zakaj sam ni prav nič podoben glavnemu junaku.

Daniel Craig je v filmu Spectre že četrtič nastopil v vlogi Jamesa Bonda. Takrat je bil star 47 let in igralec je odkrito priznal, da so bile fizične priprave na vlogo zaradi starosti precej bolj zahtevne kot običajno. "Takoj sem vprašal, če bom moral nastopati v prizorih brez majice. Odgovor je bil seveda pritrdilen. Šest mesecev pred snemanjem sem telovadil kot nor. Priznam, za takšno postavo sem res vsak dan treniral do onemoglosti. Nobene druge čudežne metode nisem ubral, poslužil sem se samo trdnega dela, ki pa postaja vedno težje," je priznal igralec.

Poleg tega se na snemanju filma Spectre zopet ni mogel izogniti poškodbi. Že tretjič si je namreč poškodoval koleno in na račun tega kar dva tedna preživel v bolnišnici. Takrat je poškodbo komentiral: "Trenutno sem dobro, sem pa daleč od perfektnega." Posledično je sledilo še vprašanje, kako se z leti spreminja zahtevnost igranja vloge agenta 007. Craig je odkrito priznal: "Postaja vedno lažje, saj starejši kot sem, več kaskaderskih prizorov izvajajo moji dvojniki, ki so res izvrstni."

V zaključnem delu je Daniel Craig priznal, da se mu zdi skorajda absurdno, da ljudje mislijo, da je podoben liku Jamesa Boda. "Nisem mačo in nimam tako močne osebnosti. Njegov življenjski slog se mi niti slučajno ne zdi sprejemljiv. V osnovi mu res nisem prav nič podoben in prav smešno je, da gledalci to mislijo. Sem samo igralec," je pojasnil.

Film Spectre, v katerem bo v vlogi Jamesa Bonda nastopil Daniel Craig, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 21.35. Pred tem pa ne zamudite še enega filma o agentu 007, ki nosi naslov Od tarče do smrti (A View To Kill) in se bo pričel ob 19.00.

Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.