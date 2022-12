Silvestrovo na Planetu

Na Planetu smo poskrbeli za pester izbor filmov tudi na silvestrovo. Najdaljšo noč v letu bomo začeli z romantično komedijo Nori na Mary, nadaljevali z akcijskima uspešnicama Spectre in Prenašalec 3, zaključili pa s športnima dramama Levi kroše in Rocky Balboa.

Silvestrski večer se bo ob 20. uri na Planetu začel z romantično komedijo Nori na Mary (There’s Something About Mary), ob gledanju katere boste gotovo jokali od smeha. V njej boste lahko spremljali Mary Jenson (Cameron Diaz) − mlado, lepo in prijazno zdravnico. Pred dvanajstimi leti je nerodnega vrstnika Teda (Ben Stiller) povabila na maturantski ples, vendar se ni vse izteklo po njunih pričakovanjih. Po končani šoli se je Mary preselila na drugi konec države in s Tedom se nista več videla. A on je ostal vanjo zaljubljen. Da bi jo našel, je najel zasebnega detektiva (Matt Dillon). Toda tudi zviti detektiv se zaljubi v Mary in zdi se, da jo je Ted dokončno izgubil.

Ben Stiller in Cameron Diaz bosta na Planetu otvorila začetek najdaljše noči v letu. Foto: IMDb

Dozi smeha pa bo ob 22.20 sledila akcijska uspešnica o tajnem agentu 007 z naslovom Spectre. V njej Daniel Craig v vlogi Jamesa Bonda po uničenju poveljstva MI6 prestreže kodirano sporočilo, ki ga po poteh lastne preteklosti vodi v osrčje skrivne organizacije Spectre. Da bi razpletel mrežo spletk in prevar, mora najboljši agent njenega veličanstva zaščititi nedolžno hčerko večnega sovražnika. Med tem, ko se novi šef M ukvarja s političnimi silami, ki ogrožajo prihodnost MI6, se Bond na lastno pest poda na misijo od Mehike, Avstrije do Maroka, v številnih obračunih in vrtoglavih pregonih pa se spopade tako s starimi kot tudi z novimi nevarnimi sovražniki.

Za akcijski vstop v novo leto bo v vlogi Jamesa Bonda poskrbel Daniel Craig.

Akcijsko vzdušje se bo nadaljevalo tudi po vstopu v novo leto, saj se bo ob 1.00 začel film Prenašalec 3 (Transporter 3) z Jasonom Stathamom v glavni vlogi. V njem se bo neustrašni prenašalec Frank Martin (Jason Statham) še v tretje znašel pred nemogočo nalogo. Brezkompromisni zločinci ga namreč prisilijo, da se z ugrabljeno hčerko ukrajinskega uradnika poda na pot čez celotno Evropo − od francoskega Marseilla do Odese ob Črnem morju. Da ne bi mislil na beg, mu kriminalci na zapestje namestijo bombo, ki bi jo razneslo, če bi se preveč oddaljil od avtomobila. Toda drzni Frank poskrbi, da nepridipravi kmalu okusijo pravi pomen dirkaških mojstrovin in trdoto njegovih pesti.

Za akcijo bo poskrbel tudi Jason Statham. Foto: IMDb

Tej uspešnici bo ob 3.00 sledila izjemna športna drama Levi kroše (Southpaw), v kateri izvrstni Jake Gyllenhaal prinaša zgodbo o največji bitki v življenju, ki nastopi po tem, ko izgine vse, kar te drži na nogah. Billy "The Great" Hope (Jake Gyllenhaal) je slavni boksar in svetovni prvak v poltežki kategoriji, za katerega se zdi, da ima vse − impresivno kariero, lepo ženo in čudovito hčerko ter živi udobno življenje.

Na vrhuncu kariere ga je doletela tragedija, po kateri ga je zapustil njegov dolgoletni menedžer in prijatelj, Billy pa je padel v globoko depresijo. Ko se odloči, da je čas, da svoje življenje vrne v normalne tirnice, se za pomoč obrne na Ticka (Forest Whitaker), upokojenega borca ​​in trenerja najboljših amaterskih boksarjev v mestu. In medtem ko je njegova prihodnost odvisna od Tickovega vodstva in moči, se Billy znajde v najtežjem boju svojega življenja, v katerem se bo moral boriti za odrešitev in ljubezen svojih najdražjih.

V športni drami bo izjemno predstavo pokazal Jake Gyllenhaal. Foto: IMDb

Najdaljša noč v letu pa se bo zaključila ob 5.00 s športno dramo Rocky Balboa. V šestem delu priljubljene filmske serije o boksarju Rockyju (Sylvester Stallone) lahko spremljamo zdaj že ostarelega boksarskega veterana, ki si tri leta po ženini smrti še vedno ni opomogel.

Iz depresije ga ne moreta spraviti niti njegova italijanska restavracija niti njegov sin, s katerim sta se medtem popolnoma odtujila. Ko dobi priložnost, da se v ringu pomeri z boksarskim prvakom v težki kategoriji Masonom Dixonom, Rocky ponovno dobi voljo do življenja in se začne vneto pripravljati na dvoboj.

Najdaljšo noč v letu pa bo zaključil Rocky Balboa. Foto: IMDb

