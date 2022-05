Hrvaška domačina sta na snemanju tega filma igralca grdo ozmerjala, posredovala je tudi policija #foto

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali akcijsko pustolovščino Robin Hood (Robin Hood: Origins), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Taron Egerton, Jamie Dornan in Jamie Foxx. Zadnji je bil med snemanjem filma v hrvaškem Dubrovniku žrtev rasističnih komentarjev pijanih domačinov. Četudi je bil ob tem rahlo začuden, to ni pokvarilo vtisa, ki ga je nanj naredila lepota Dalmacije.

Igralska zasedba je film Robin Hood (Robin Hood: Origins) snemala tudi na Hrvaškem, natančneje v Dubrovniku. Tam so takrat zaprli del mesta in ga spremenili v srednjeveški Nottingham. Zasedba je tam snemala kar 20 dni, žal pa ti niso minili brez zapletov. Igralec Jamie Foxx se je namreč odpravil v restavracijo, kjer pa njegov večer ni minil tako mirno, kot bi si želel.

Med večerjo sta namreč k njemu pristopila dva pijana domačina in ga ozmerjala, kar je delil tudi na svojem profilu na Instagramu. Zgodbo je sicer izbrisal že naslednji dan, tuji viri pa pišejo, da je v njej sprva pokazal rahlo začudenost, nato pa se z njima ni več obremenjeval, saj sta bila daleč od treznega stanja. Hitro pa so ju iz restavracije odstranili tudi varnostniki. Nato je posredovala še policija in jima napisala kazen zaradi kršenja javnega reda in miru.

Da Jamieja Foxxa dogodek ni iztiril, dokazuje tudi dejstvo, da se je v to isto restavracijo na večerjo odpravil že naslednji večer. Prav tako mu neprijetna izkušnja ni pokvarila vtisa o potovanja po Hrvaškem, saj je v objavi na Instagramu povedal: "Ne pravite mi, da obstaja stvar, ki je ne moreš narediti. Nastanili so me v gradu. Hrvaška je nora! Mene, ki prihajam iz Teksasa, je povsem osupnila. Samo poglejte. Videl sem že veliko, ampak poglejte to ... Ne recite mi, da se ti sanje ne morejo uresničiti."

Akcijsko pustolovščino Robin Hood (Robin Hood: Origins)