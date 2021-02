Tudi Ikeina restavracija v Sloveniji bo kupcem ponujala vegi opcije

Največje pohištveno podjetje, ki je hkrati tudi eden največjih ponudnikov hrane, je naredilo še en korak proti zdravi in trajnostni prehrani. Zavezali so se, da bo do leta 2025 polovica njihovih obrokov rastlinskega izvora. Podporo veganstvu bodo izrazili tudi v prvi Ikeini trgovini v Sloveniji.

Kot ena največjih svetovnih ponudnic hrane, namerava Ikea narediti še en korak k temu, da bo zdrava in trajnostna hrana dostopnejša čim več ljudem. Z dodajanjem več možnosti na jedilnik v njihovih restavracijah upajo, da bodo navdihnili boljše in okolju prijaznejše odločitve.

Zato so konec lanskega leta sprejeli pomembne smernice v okviru trajnostne in zdrave prehrane, s katerimi so se zavezali, da bo do leta 2025:

50 odstotkov glavnih obrokov, ki jih ponujajo v restavracijah, rastlinskega izvora,

80 odstotkov obrokov brez rdečega mesa,

80 odstotkov vse pakirane hrane rastlinskega izvora.

Že več raziskav je namreč potrdilo, da je uživanje manj rdečega mesa ter več sadja in zelenjave dobro za ljudi in planet, saj današnji živilski sistem prispeva kar 25–30 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, pomemben del pa prihaja iz živinoreje.

"Resnično trajnostni živilski sistem mora temeljiti na okusni, hranljivi in odgovorno pridelani hrani. Ikea uporablja pristop celotne vrednostne verige, da bi prispevala k trajnostnim živilskim sistemom, od odgovornega pridobivanja materialov, zmanjševanja živilskih odpadkov vzdolž vrednostne verige, krožne in bolj trajnostne embalaže," je razložil Peter van der Poel, generalni direktor Ikea Švedska ter dodal, da bi morala biti zdrava in trajnostna prehrana dostopna čim več ljudem.

Ikeine rastlinske kroglice bodo na voljo tudi v slovenski trgovini in restavraciji. Foto: IKEA

Trajnostna miselnost in veganski obroki tudi v slovenski Ikei

Pri Ikei so ob tem potolažili številne oboževalce njihovih slavnih mesnih kroglic, ki ostajajo na jedilniku, toda v zadnjih nekaj letih so se odločili razviti bolj okusne in cenovno ugodne rastlinske možnosti ter izzvati mesne ikone z vegi konkurenco, vključno z vegi kroglico, piščančjo kroglico, vegi hrenovko in lososovo kroglico.

Še posebej ponosni so na nove rastlinske kroglice "huvudroll", ki so najnovejši primer bolj trajnostne različice za ljubitelje mesnih kroglic, ki pa ima le štiri odstotke podnebnega odtisa tradicionalne mesne kroglice, pri čemer pri Ikei trdijo, da z njo niso ogrozili okusa in teksture.

Slovenskim kupcem bodo ponujali tudi priljubljene rastlinske hot doge. Foto: IKEA

Njihova trajnostna naravnanost v prehrani se bo odražala tudi v prvi slovenski Ikeini trgovini in njeni restavraciji, so nam sporočili iz Ikee Slovenija. "V družbi Ikea menimo, da bi morala biti zdrava in trajnostna hrana okusna in dostopna. Zato želimo omogočiti, da bi bilo boljše vsakodnevne odločitve lažje sprejemati. Poskrbeli bomo, da bo naša ponudba hrane, vključno z vegetarijanskimi in veganskimi izbirami, odražala takšno zavezanost tudi v Sloveniji."

Več podrobnosti o prehrani v prvi slovenski Ikei bodo sporočili, ko se bo bližalo odprtje trgovine in njene restavracije, so še dodali.

