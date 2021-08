Belgijski kuhar predstavil prve veganske - klapavice #video

Kuharski mojster Nicolas Decloedt, ki ima v Bruslju priljubljeno vegansko restavracijo Humus x Hortense, leta 2019 pa so ga razglasili tudi za najboljšega veganskega kuharja v Bruslju, je zaslužen za novo jed, ki je na videz živalskega izvora, v resnici pa je povsem rastlinska.

Decloedt je v sodelovanju z organizacijo Peta pred kratkim predstavil svojo, vegansko različico priljubljene belgijske jedi moules-frites, klapavic z ocvrtim krompirčkom.

Kako so videti te veganske klapavice, dagnje oziroma mušule? Školjčne lupine je izdelal iz krompirjevega pireja, ki mu je dodal kosmiče morskih alg in ga obarval z aktivnim ogljem, to zmes pa oblikoval v lupine in zapekel. "Meso" školjk je oblikovano iz gob šitake, ki jih je skuhal v jušni osnovi iz zelenjave in morskih alg, nato povaljal v kosmičih morskih alg ter zložil v lupine iz krompirja.

Poglejte:

"Veganska prehrana ne ohranja le živalskih življenj, temveč varuje svetovna morja," so ob tem sporočili iz Pete.

"Z gojenjem školjk v školjčiščih nastaja veliko odpadkov od polomljenih školjčnih lupin do vrvi, mrež in drugega materiala, ki ga nato pogosto zaužijejo morska bitja," so pojasnili, "če pa klapavice in druge školjke pustimo v njihovem morskem domovanju, bodo lahko še naprej opravljale svoje delo, filtriranje nezaželenih snovi iz morja in tako prispevale k ohranitvi morskih ekosistemov."

Oglejte si še: