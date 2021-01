Zgodovinski dogodek: veganska restavracija prvič dobila Michelinovo zvezdico

V Franciji ni lahko najti restavracije, ki bi stregla zgolj hrano rastlinskega izvora, čeprav se tudi to v zadnjem času precej spreminja − leta 2018 so denimo celo sprejeli zakon, da morajo šole svojim učencem ponuditi tudi vegetarijanske in veganske opcije za malico in kosilo.

Zdaj pa francoski vegani slavijo še v vrhunski kulinariki, saj so dobili potrditev Michelinovega gastronomskega vodnika, ki je eden najbolj znanih, če ne kar najbolj znan gastronomski vodnik na svetu. Restavracija ONA, ki predstavlja kratice za Origine Non Animale (brez živalskega izvora, op. p.), je namreč prejela eno Michelinovo zvezdico, ki pomeni "visokokakovostno kulinariko, vredno postanka".

Banke se niso upale vlagati vanjo

Lastnica restavracije ONA in kuharska mojstrica Claire Vallée je bila šokirana, ko je izvedela, da bo njena restavracija prejela Michelinovo zvezdico, francoskim medijem pa je dejala, da je to "eden najboljših trenutkov v njenem življenju" ter da je izjemno ponosna na svojo ekipo.

Poleg klasične Michelinove zvezdice je ONA prejela še zeleno, ki jo je vodnik začel podeljevati lani, kot priznanje za odličnost etičnih praks.

Claire Vallée je svojo vegansko restavracijo odprla leta 2016 s pomočjo posojila tako imenovane zelene banke Le Nef in z uspešnim zbiranjem denarja za zagon, s čimer ji je uspelo zbrati deset tisoč evrov. Vallée je za agencijo AFP dejala, da so jo tradicionalne banke zavrnile, češ da so "obeti za veganstvo in rastlinsko hrano preveč negotovi".

Restavracija ONA je v pristaniški in letoviški občini Arcachon v jugozahodni francoski regiji Akvitaniji, ki je sicer znana po divji pokrajini, gojenju ostrig in največji evropski peščeni sipini, Dune de Pyla.

Sicer pa so tudi slovenske restavracije lani dobile prve Michelinove zvezdice: Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je prejela dve zvezdici (ki pomenita: odlično kulinariko, za katero je vredno narediti ovinek), pet slovenskih restavracij je prejelo po eno zvezdico, še več slovenskih restavracij pa je prejelo Michelinova priznanja. Za zdaj v Sloveniji še nimamo restavracije s tremi Michelinovimi zvezdicami, ki pomenijo "visokokakovostno kulinariko, vredno postanka".

