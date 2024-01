Resna grožnja na Hrvaškem

Sladkovodna školjka je na seznamu stotih najbolj invazivnih vrst na svetu.

Zebrasta školjka zraste do velikosti pet centimetrov. Foto: Jana Kus Veenvliet/gov.si

Biologinja z oddelka za uporabno biologijo Univerze v Dubrovniku Ana Bratoš Cetinić je za hrvaško radiotelevizijo HRT opozorila, da se ta školjka zelo hitro širi in lahko povzroči velike motnje v ekosistemu. Habitate spreminja tako, da zavzema prostor drugih vrst in jih prerašča.

Petar Crnčan iz zagrebškega naravoslovnega muzeja, ki se ukvarja s proučevanem mehkužcev, je dejal, da bodo morali v delti Neretve še raziskati, na kako veliki površini je školjka razširjena in kako se bo najverjetneje širila v prihodnje.

Seznam invazivnih vrst na območju Neretve se po njegovih besedah povečuje. Modri rak se že leta giblje v morskem habitatu, rečne rokave pa je zavzel raznolistni rmanec.

V Sloveniji že več let

Trikotničarka je v Sloveniji prisotna že vsaj desetletje v reki Dravi, leta 2010 pa so jo potapljači prvič zasledili tudi v Blejskem jezeru. Obstaja več mogočih poti vnosa, s plovilom s katerega od drugih jezer v Evropi ali pa z ribiško opremo ali opremo pri drugih vrstah rekreacije, z vodnim rastlinstvom in drugo. "Grozi, da se bo iz Blejskega jezera postopoma razširila po reki Savi navzdol, velika pa je nevarnost, da jo zanesemo tudi v druga jezera ter reke in potoke po Sloveniji. V letu 2016 je bila zaznana tudi na Velenjskem jezeru, v letu 2018 pa še na območju HE Brežice in HE Krško. Glavna načina prenosa sta s čolni in z opremo za ribolov in vodne športe," je o tej invazivni vrsti med drugim zapisano na vladni spletni strani ministrstva za naravne vire in prostor.

Potujočo trikotničarko zlahka prepoznamo po izrazito trikotno oblikovani lupini. Po njej so prečno razporejene bolj ali manj izrazite temne proge, po katerih je školjka dobila tudi vzdevek – zebrasta školjka.