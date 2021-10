V Kvarnerju postavili prvi podvodni ribji greben

V morju zaliva Sveti Peter nedaleč od kraja Valun na otoku Cres so postavili prvi umetni ribji greben v primorsko-goranski županiji, so danes sporočili s sedeža županije na Reki. Prvi umetni greben v Kvarnerskem morju je del mednarodnega projekta SmArtFish. Projekt je namenjen predvsem ohranitvi podmorskih ekosistemov.

Prvi ribji greben v sklopu mednarodnega projekta so na Hrvaškem postavili februarja letos v bližini Zadra.

Sestavljen iz betonskih elementov piramidalne strukture

Kvarnerski ribji greben je sestavljen iz osmih betonskih elementov s piramidalno strukturo, ki ima polno manjših in večjih odprtin. Greben pomeni napredek pri ohranitvi vse več ogroženih morskih virov, kot so ribe, školjke in preostali morski organizmi, so danes objavili na spletni strani primorsko-goranske županije. Dodali so, da greben obenem odpira tudi možnosti za širitev gospodarskih dejavnosti, kot sta ribolov in turizem.

Priprave trajale več kot leto dni

Greben bodo spremljali različni strokovnjaki za podmorske vede ter opazovali, katere vrste rib in drugih morskih organizmov se bodo naselile na grebenu. Dobili naj bi tudi odgovore na vprašanja o morebitni naselitvi novih vrst ter o tem, kateri morski organizmi se bodo naselili na večji globini ob dnu grebena, kateri bolj na vrhu strukture, so dodali.

Poudarili so, da so priprave na postavitev grebena trajale več kot leto dni. Županijski oddelek za turizem, podjetništvo in ruralni razvoj je eden od desetih partnerjev projekta SmArtFish, ki je del programa čezmejnega sodelovanja Adri.SmArtFish Interreg V-A Italija – Hrvaška 2014–2020.

Vrednost celotnega čezmejnega programa je nekaj več kot 3,2 milijona evrov. Na Hrvaškem z različnimi projekti, kot so ribji grebeni, načrtujejo okrepiti vlogo malega obalnega ribištva, da bi spodbujali inovacije pri uvajanju upravljanja z morskimi viri, ki temeljijo na ekosistemih.