Ob onesnaženju Savinje ni bilo pogina rib

Kot so na PU Celje pojasnili za STA, so bili o onesnaženju Savinje obveščeni v ponedeljek dopoldne. "Ogled kraja je opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje. Preiskava še ni končana, prve ugotovitve kažejo, da je za zdaj še neznana oseba v jašek za odvodnjavanje meteornih voda zlila neznano tekočino, ki je stekla v kanalizacijski sistem in nato v reko Savinjo," so povedali.

V reko iztekla večja količina sivomodre neznane tekočine

Na Mestni občini Celje so medtem v ponedeljek potrdili, da je v reko iztekla večja količina sivomodre neznane tekočine. Celjskim gasilcem je uspelo onesnaženje omejiti, so dodali. Poudarili so tudi, da so v teku analize vode in da bodo javnost sproti obveščali o vseh ugotovitvah.

Na PU Celje pa so napovedali še, da bodo z vsemi ugotovitvami seznanili Okrožno državno tožilstvo v Celju.