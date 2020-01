V januarskem veganskem izzivu pričakujejo več kot milijon ljudi #video

V prvih dneh januarja številni začnejo uresničevati svoje zaobljube, še posebno te, ki so povezane z zdravim načinom življenja in spremembo prehrane. Zato se mnogi odločajo tudi za sodelovanje v izzivu Veganuary oziroma po slovensko Veganuar, ki se začne prvega januarja in traja 30 dni. Prerasel je v pravo gibanje, v njem pa ljudje poizkusijo, kako bi bilo, če bi v tem času iz prehrane izločili sestavine živalskega izvora.

Slovenskega veganskega izziva, brezplačnega izobraževalnega programa, se je lani v okviru Slovenskega veganskega društva udeležilo 2200 udeležencev, letos pa pričakujejo okoli 3000 udeležencev. Število udeležencev namreč vsako leto narašča.

Na spletni strani mednarodnega izziva Vegnuary, ki sta ga leta 2014 v svoji kuhinji v New Yorku začela Jane Land in njen mož Matthew Glover, se je letos za to potezo odločilo okoli tristo tisoč posameznikov, organizatorji pa pričakujejo, da bo v izzivu sodelovalo okoli milijon ljudi po vsem svetu.

Lani se je izziva lotilo 250 tisoč ljudi iz 159 držav, kar je bilo 49 odstotkov udeležencev več kot v letu 2018. Od vseh udeležencev jih je v lanskem letu kar 47 odstotkov dejalo, da bodo z veganskim načinom prehranjevanja nadaljevali.

Na spletni strani veganskega društva www.vegan.si je mogoče prebrati številne informacije o vplivu prehrane na okolje, zdravje, o etiki. Foto: Uroš Modlic

Da se za veganstvo odloča vedno več ljudi, pripomorejo tudi dokumentarni filmi, kot so v zadnjem času zelo priljubljeni The Game Changers, kjer izjemno pozitivne učinke na zravje prikazujejo poleg strokovnjakov tudi vrhunski športniki - rekorderji, pa tudi What the health, ki poleg izpostavljanja pozitivnih učinkov na zdravje opozarja tudi na napake v sistemu, zaradi katerih ljudje s pozitivnimi učinki na zdravje niso seznanjeni. Mnoge s prepričali tudi Cowspiracy, Forks over knives in drugi.

Oglas, v katerem nihče noče ujeti surovega mesa

Za letošnje vabilo k izzivu Veganuary so posneli tudi prvi oglas. Ljudi so v oglasu najprej prosili, naj odgovorijo na nekaj vprašanj, kjer so morali izbrati med dneva možnostima. Ko so prišli do vprašanja "meso ali zelenjava", so jim v roke vrgli to, kar so izbrali. Tisti, ki so izbrali meso in jim je v naročje priletel kos surovega mesa, so se nad tem zmrdovali in se pačili, drugi, ki jim je bila podana zelenjava, so jo ujeli z nasmeškom. Oglas se zaključi z nagovorom, naj zaupamo svoji intuiciji in se pridružimo veganskemu izzivu.

Januarskega veganskega izziva se loteva čedalje več ljudi

Da je izziv čedalje bolj uspešen, opaža tudi Maja Hrovat, soorganizatorka veganskega izziva in predsednica slovenskega veganskega društva.

"Izziv je čedalje bolj uspešen. To je zanimiv projekt, vse delamo prostovoljci društva, ki smo že nekaj časa vegani in želimo na čim boljši način to predstaviti tudi drugim. V ta namen smo ustvarili začetniški paket, kjer vsi, ki se v izziv vpišejo, dobijo recepte za zajtrk, kosilo in večerjo za 30 dni, dodamo še dodatne recepte za praznike in podobno. Za vsa tista vprašanja, na katera v e-pošti ne najdejo odgovorov, dobijo tudi svojega veganskega mentorja. Vsak dan dobijo torej e-pošto z recepti, novicami in članki. Tekom tega meseca pokrijemo vse praktične napotke, vse o zdravju in nutricionistiki, o tem, kako prehrana vpliva na okolje, vključimo razne novice, velik poudarek pa je na etiki, zaradi česar vsi mi to sploh počnemo," je razložila Hrovatova.

Nekoč tudi Maja Hrovat spadala med ljudi, ki jejo vse, a se je v zadnjem razredu osnovne šole odločila, da so živali njeni prijatelji, zato jih ne želi jesti in jim povzročati trpljenja. Foto: Uroš Modlic

Kot pravi, je bil marsikdo od članov prej strastni mesojedec, a to ni vse, kar je v življenju na izbiro. Po njenem mnenju se lahko popolnoma izognemo trpljenju živali, ki dajejo svoja življenja za to, da imamo "za kakšno minuto v ustih okus, ki smo ga vajeni".

Vegansko društvo želi ljudi informirati o tem, da je način prehranjevanja izbira. Foto: Uroš Modlic "Veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka ...) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike. To s številnimi neodvisnimi raziskavami dokazujejo ugledne mednarodne prehranske organizacije AND (Academy of Nutrition and Dietetics), DC (Dietitians of Canada), NHMRC (Australian Nationa Health and medical research Council), BDA (British Dietetic Associacion), BNF (British Nutrition Foundation)," na stališče znanosti o veganski prehrani opozarja Slovensko vegansko društvo.

"En mesec je ravno dovolj, da vidiš, ali deluje"

"Ljudem želimo predstaviti, da se lahko na zelo enostaven način oddaljimo od tega in imamo lahko enako dobre okuse, da lahko še vedno uživamo v življenju in nam na ta način ni nič odvzeto. Toliko je različnih mitov, nekateri celo mislijo, da bodo kar umrli, zato se mi zdi najbolj pošteno, da sami poizkusijo z vegansko prehrano. En mesec je ravno dovolj, da vidiš, ali deluje, ali ne in se na lastne brbončice prepričaš o tem," pravi Hrovatova.

Na tokratnem uvodnem predavanju veganskega izziva je bila tudi Hrovatova ena od predavateljev. Ker izjemno rada kuha, je z udeleženci podelila nekaj namigov in receptov veganske kuhinje, zaradi katerih se jim ni treba odpovedati najljubšim jedem, temveč lahko zgolj zamenjajo nekaj sestavin s tistimi rastlinskega izvora.

Število udeležencev se veča tudi na predavanjih veganskega društva. Foto: Uroš Modlic

Veganska prehrana vključuje preproste sestavine, kot so razne testenine, žita, zelenjava, sadje, oreščki, pove Hrovatova. "Ker imamo v januarju polno dogodkov, se na naši kuharski delavnici ljudje na novo seznanijo s sejtanom – pšeničnim mesom, s sojinimi koščki, tofujem in sestavinami, ki jih lahko uporabljamo namesto drugih, takšen je na primer agar agar namesto želatine, a vse te sestavine niso nujne. Okusne veganske obroke lahko pripravimo iz popolnoma običajnih sestavin, ki jih najdemo v čisto vsaki majhni trgovinici in takšni recepti so tudi vključeni v naš veganski izziv," pravi Hrovatova, ki je veganka zadnjih sedem let, meso pa je nehala jesti v zadnjem razredu osnovne šole.

Veliko pozornosti na degustacijah društva vedno pritegne okusni veganski burek. Foto: Uroš Modlic

Še vedno velja tudi mit, da je veganstvo drago. Na to Hrovatova odgovarja, da je zelo odvisno od tega, koliko ima oseba časa za pripravo hrane in kako se tega lotiš. "Tudi ljudje, ki jedo vse, se lahko prehranjujejo na zelo drag način in enako je z veganstvom, pri katerem lahko pridemo skozi mesec zelo ugodno. Lahko jemo same pripravljene jedi, torej veganske salame in sire, ki že obstajajo in imajo višjo ceno, če pa jemo obroke iz zelo osnovnih sestavin, bo pa naša hrana ugodnejša, kot je bila prej," pravi Hrovatova.

Kot pojasnjuje, se namesto mesa je več stročnic in izdelkov iz njih. Tako kot bi morali to početi tudi vsejedi, pa moramo k veganski prehrani dodati tudi vitamin B12, ki je za telo nujno potreben in ga primanjkuje večini populacije, tudi vsejedim.

vegansko društvo ob svojih dogodkih vedno poskrbi za degustacijo, kjer ljudje odkrivajo veganske okuse. Foto: Uroš Modlic

Odnos družbe se je zelo spremenil, saj se za veganstvo odloča vedno več ljudi

Velika zagovornica živali Jadranka Juras je veganka že okoli 15 let, v vsem tem času pa se je že veliko spremenilo, opaža. "Zelo se je spremenil sam odnos družbe in sicer zato, ker se za veganstvo odloča vedno več ljudi. Včasih nas je bila le peščica in odnos družbe do nas je bil zelo posmehljiv. Zavračali so nas, bil si fanatik, ekstremist. To slišimo sicer tudi danes, a je tega veliko manj, ker je ljudi, ki se odločajo za veganstvo bistveno več. Problem je bila včasih tudi veganska prehrana. Seveda so bila žita, zelenjava, sadje in oreščki, a tu so še druge stvari, na primer veganska kozmetika in druge stvari. Včasih tega ni bilo toliko in sem sama veliko kupovala v Avstriji, ker sem tam študirala, danes pa v Sloveniji res ni nobenega razloga za to, da človek ne bi mogel biti vegan," ocenjuje Jurasova.

Tokratno uvodno predavanje veganskega izziva je otvorila Jadranka Juras. Foto: Uroš Modlic

Za vsako odločitev v življenju je potreben dober razlog, tudi za veganstvo

Po njenem mnenju je najbolj pomembno pri ljudeh, da morajo za vsako svojo odločitev zelo dobro vedeti, zakaj so se za to odločili. "Če se odločaš zato, ker bi rad poizkusil ali zaradi zdravja in okolja, je ena možnost, a zame je bil najpomembnejši etični vzgib. Ubijanje in mučenje živali ni potrebno, to ni življenjskega pomena, temveč odločitev in ker je tako, ne morem biti neveganka, ker enostavno potem ne morem sobivati z živalmi, jim pogledati v oči. Vest je tista. Ko imaš zelo jasno opredeljen cilj in to, zakaj nekaj počneš v življenju, drugega razloga sploh ne rabiš iskati, da bi bil vegan oziroma veganka," pravi Jurasova.

Jadranka Juras ima sicer zelo rada vietnamsko vegansko kuhinjo in rezance, vse veganske sladice in na splošno vse, kar je povezano z vegansko prehrano in se, kot pravi, težko odloči za svojo najljubšo jed. Foto: Uroš Modlic

Jurasova potrjuje, da se gibanje zelo širi, tudi na račun gibanja Veganuary in podobnih pobud. "Ko sem bila v Londonu, sem videla polepljene cele avtobuse, s katerimi so pozivali k izzivu in sem bila skoraj šokirana. Veganstvo postaja del "mainstreama", si pa vseeno želim, da bi ljudje, ki postajajo vegani, imeli pred seboj zelo jasen fokus oziroma cilj, zaradi česa to želijo," je še dodala.

Recept društva za veganski golaž, ki vedno navduši tudi "vsejede":



Za 6 oseb potrebujemo:

- 250 g sojinih kock ("sojino meso")

- 4 velike čebule- 6-8 žlic olja

- 200 ml paradižnikove mezge

- 4-6 žlic sladke paprike v prahu

- 2-4 žlice koruznega škroba ali moke

- 1 žlica čebule v prahu

- 1 žlica česna v prahu

- ½ žličke kumine v prahu

- 6 lovorjevih listov

- sol in poper po okusu

- dodatki po želji (origano in majaron, tudi košček črne čokolade)



Sojine koščke zalijemo z vrelo vodo in pustimo 5-8 minut, nato jih odcedimo. Sesekljamo čebulo in jo prepražimo na olju. Dodamo rdečo papriko in pražimo, dokler ne zadiši. Nato dodamo sojine kocke in vse ostale sestavine, razen koruznega škroba. Malo prepražimo in zalijemo z vodo, nato kuhano 20-30 minut. 10 minut pred koncem kuhanja vlijemo mešanico koruznega škroba in nekaj žlic vode ter s tem določimo gostoto golaža. Postrežemo ga s kruhom ali polento.