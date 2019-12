Že veste, kaj pripraviti veganu za božično večerjo? #video

Božič je le eden od praznikov, kjer hrana povezuje, pa čeprav imajo gostje morda različna prepričanja tudi znotraj družine. Odrekanje hrani živalskega izvora zato ne bi smel biti razlog, da se ob božični večerji ne bi imeli lepo in celo poskusili kaj novega.

S tem se strinja tudi blogerka in voditeljica kuharske oddaje Tereza Poljanič, ki ne mara oznak vegan, vegi ali paleo, čeprav je sama pretežno vegetarijanka. A brezmesni božič je zanjo nekaj najlepšega, saj z družino pripravijo okusne jedi, po katerih ni prehranske kome, pravi.

Tereza že več kot pet let živi na Novi Zelandiji, a božič najraje preživi v Sloveniji, kamor rada prinese tudi kulinariko z Nove Zelandije. Foto: Enja Brelih

"Vsak vegan ali vegetarijanec se že znajde"

Tereza ima za vse, ki letos na božični večerji pričakujejo goste, ki ne jedo mesa, preprost nasvet: "Brez komplikacij, večkrat vidim ljudi, kako padejo v krč, ko jim zaupaš, da ne boš jedel mesa."

Ni potrebe po spremembi celotnega jedilnika, saj se vedno kaj najde, priloge so več kot odlične, poleg tega pa "se vsak vegan ali vegetarijanec že znajde", dodaja.

Ob tem predlaga, da naj se pozabi na zmotno prepričanje, da je veganska hrana "nenormalno draga in zakomplicirana" ter, da "vegani jejo samo mesne nadomestke": "Večina potrebuje le malce navdiha in spodbude, da začnejo eksperimentirati več z zelenjavo in stročnicami, kot pa z mesom."

In še dodaten predlog: vegan naj rahlo razbremeni gostitelja in poskrbi za sladico, s katero bo lahko očaral goste in jim dokazal, da za slastne sladice niso nujna jajca in mleko.

Ni potrebe po spremembi celotnega jedilnika, saj se vedno kaj najde, priloge so več kot odlične, pravi Tereza. Foto: Getty Images

Tereza letos prisega na pečeno cvetačo in špinačni burek

Tereza prek svoje priljubljene kuharske oddaje že nekaj časa promovira brezmesne jedi in tako je tudi za božič, ko se tradicionalno jé meso. Ob božičnem času z družino uživa v brezmesnih jedeh, ki jih pripravijo skupaj. "Mi pač naredimo okusne jedi, ki jim nič ne manjka in ni treba dodatno poudarjati, kaj je in kaj ni, uživamo v sezonski hrani, ki je bila pripravljena v skladu z naravo in ob dobri družbi."

Tudi za letos je tradicionalno pripravila enostaven vegi jedilnik za vse, ki bi si želeli preizkusiti nekaj drugačnega, a zelo okusnega.

"Vem, da imamo vsi radi, da je v središču mize nekaj velikega, recimo mesnatega, od purana do piščanca, ampak ni nujno, da je vedno tako. Lahko uporabimo tudi zelenjavo," predlaga Tereza. Tokrat bo to cvetača, za katero predlaga, da jo postrežete ob ajdovi kaši, prosu ali kvinoji ter ob solati.

Pečena cvetača:

Kot drugo izbiro Tereza priporoča veganski burek s tofujem in špinačo.

"Načeloma naj se temu ne bi smelo reči 'burek', ker nima mesa, pa vendar, bom pač nekoga malce ujezila." Terezin tofujev "burek" s špinačo je zelo enostaven za pripravo, še posebej, če preskočite pripravo domačega testa in ga kupite kar v trgovini.

Veganski burek s tofujem in špinačo:

Terezin veganski burek s tofujem Foto: Enja Brelih Sestavine:



- 200 g tofuja

- 500 g špinače

- 1 paket/270 g kupljenega (veganskega) vlečenega testa (ali doma narejenega)

- 2 pora

- 1 čebula

- 3 jedilne žlice limoninega soka

- 4 jedilne žlice ali 1/4 skodelice neaktiviranih kvasnih kosmičev (po želji, doda okus po siru)

- ščepec soli in popra



Priprava:



1. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

2. Narežite čebulo in por.

3. Čebulo popražite na olivnem olju, dokler ne postekleni, in ji dodajte por. Pražite, dokler se por ne zmehča.

4. Dodajte špinačo in dušite nekaj minut. Dodajte še narezan česen in še nekaj minut pražite, dokler ne zadiši.

5. Tofu nadrobite k špinači in premešajte, pražite toliko časa, da voda izpari, na koncu dobro solite in poprajte.

6. Dolijte limonin sok ter dodajte neaktivirane kvasne kosmiče.

7. Pustite, da se masa ohladi in medtem pripravite testo: razvlečite in ob robu razporedite tofujevo maso. Nato s pomočjo krpe list vlečenega testa zvijte v tanek zvitek.

8. Pekač predhodno rahlo namažite z rastlinsko maščobo. Če imate okrogel pekač, liste zvijte v obliki polža, če pa imate pravokoten pekač, zvitek prerežite ter dele zlagajte drugega poleg drugega. Ko je dno pekača pokrito, nadaljujete z naslednjim slojem.

9. Prelijte z olivnim oljem in pito pecite v ogreti pečici med 30 in 40 minut, vse dokler se ne naredi lepa, rjava skorja.

10. Ko je veganski burek s tofujem in špinačo pečen, počakajte 10 minut ter postrezite.

Pa za sladico? "Veganska potica, ki je boljša od neveganske"

Že lani je Tereza z nami delila recept za vegansko potico, za katero pravi, da je boljša od neveganske. "Potice sem se sicer otepala na vse možne načine, saj sem se njene priprave, vzhajanja, zvijanja in peke strašansko bala. Potem pa sem poprijela za kuhalnico, valjar, kokosovo olje in pirino moko ter začela." Recept zanjo najdete tukaj.

Veganska potica po Terezino Foto: Tereza Poljanič

Tereza obljublja, da so lahko veganske jedi v prazničnem času zabavne in inovativne, predvsem pa zaradi njih ne boste padli v prehransko komo, pravi.

Preberite tudi: