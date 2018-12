Ste za brezmesni božič? Nekaj predlogov, kako bo zares slasten.

Tereza Poljanič že več kot štiri leta živi na Novi Zelandiji, kjer med drugim uživa tudi zaradi razgibane kulinarike in zdravega življenjskega sloga tamkajšnjega prebivalstva. Prek svoje kuharske oddaje že nekaj časa promovira brezmesne jedi, čeprav sama ni niti veganka niti stroga vegetarijanka, vendar se večino časa trudi jesti hrano rastlinskega izvora.

Tudi za božič, ko se tradicionalno jé meso, uživa v brezmesnih jedeh, ki jih pripravi skupaj z vso družino. "Mi pač naredimo okusne jedi, ki jim nič ne manjka in ni treba dodatno poudarjati, kaj je in kaj ni, uživamo v sezonski hrani, ki je bila pripravljena v skladu z naravo in ob dobri družbi."

Na božični mizi pri Terezi ne bodo manjkali pesni burgerji. Recept zanje je zapisala v svoji knjigi Tereza’s Choice. Foto: Tereza Poljanič

Jedi bodo najokusnejše, če bodo sestavine lokalne

Pri pripravi takšnih jedi Tereza priporoča ljudem, naj se osredotočajo na najbolj kakovostne in sezonske sestavine, ki jih lahko najdejo.

"V Sloveniji imamo ogromno bogastev, ki jih ne izkoriščamo dovolj. Pripravimo lahko izjemne brezmesne jedi s sestavinami, ki so popolnoma lokalne. Po vrhu bodo vse jedi še toliko bolj okusne, ker sestavine niso potrebovale več tisoč kilometrov, da so prišle do naših krožnikov."

Za navdih priporoča kar svoje kuharske knjige ter splet, kjer sama najde veliko idej in slastnih receptov.

Čaj kombuča Foto: Tereza Poljanič

Na Terezini božični mizi bruskete, solate, piškoti in čaj kombuča

Terezin božič se od tradicionalnega slovenskega ne bo razlikoval samo po brezmesnih jedeh, temveč tudi po tem, da ga bodo praznovali v precej toplejšem podnebju, na Novi Zelandiji. Namesto vroče čokolade bodo tako pili čaj kombuča za ohladitev ter uživali ob dobrotah z žara in ob sladicah, ki jih bo spekla sama.

"Zagotovo bom pripravila kakšne dobre piškote brez rafiniranega sladkorja in s pirino ali ajdovo moko, seveda pa ne bom pozabila na potičko."

Slanih jedi pa se bodo lotili skupaj: različne solate, bruskete in kaj vegetarijanskega za na žar. "Tukaj je vse malce obrnjeno na glavo, saj se ob tem času vsi bolj zbiramo na plažah in niti ne pomislimo na tople obroke od enolončnic do težkih jedi, kot so tradicionalno običajne za ta čas."

Pesni tartar Foto: Tereza Poljanič

Hrana, ki vas ne bo spravila v prehransko komo

Tereza obljublja, da so lahko veganske jedi v prazničnem času zabavne in inovativne, predvsem pa zaradi njih ne boste padli v prehransko komo, pravi.

Za predjed priporoča : cezarjevo solato s kodrolistnim ohrovtom ali pesni tartar.

Za glavno jed : pečeno cvetačo s sončnično polivko iz njene linije.

Za sladico : potico po njenem receptu ali dobro jabolčno pecivo z vegansko karamelno glazuro.

Pečena cvetača s sončnično polivko. Foto: Tereza Poljanič

"Veganska potica je boljša od neveganske"

Na vprašanje, katera verzija božične jedi je po njenem mnenju boljša od neveganske, hitro odgovori:

"Veganska potica! Potice sem se sicer otepala na vse možne načine, saj sem se njene priprave, vzhajanja, zvijanja in peke strašansko bala. Potem pa sem poprijela za kuhalnico, valjar, kokosovo olje in pirino moko ter začela."

Veganska potica po Terezino. Foto: Tereza Poljanič

Terezin recept za vegansko potico:

Sestavine:



- 2 1/2 skodelice / 300 g pirine moke

- 1 dl mandljevega mleka

- 1 čž instant kvasa ali 1/4 kocke svežega kvasa

- ščep kurkume (za barvo rumenjaka)

- 1/2 skodelice / 40 g kokosovega olja ali masla

- 4 JŽ kokosove smetane

- lupinica 1 eko limone

- 4 JŽ kokosovega sladkorja

- ščep soli



Za nadev:



- 200 g rožičeve moke

- 1 naribano jabolko

- naribana lupinica ene eko pomaranče

- kanček ruma

- 4 JŽ kokosovega sladkorja

- 200 ml kokosove smetane ali mleka

- 50 g kokosovega olja

- 2 čž cimeta

- 2 čž vanilje v prahu

- ščep soli



Tereza je za lepo rumeno barvo testa uporabila kurkumo, za sočnost pa kokosovo olje in kokosovo smetano.



Priprava:



1. Najprej pripravite kvasec. Žličko kvasa zmešajte s tremi žlicami toplega mandljevega mleka in 1 žličko kokosovega sladkorja ter pustite na strani, da vzhaja.



2. Zmešajte suhe sestavine. V sredini naredite vdolbinico, vanjo pa dajte mokre sestavine s kvascem. Dobro pregnetite. Pokrijte s krpo in pustite, da vzhaja (okoli eno uro).



3. Medtem naredite nadev. Rožič popražite, da zadiši, dodajte mu vse preostale sestavine in premešajte. Če je masa pregosta, dodajte še kokosovo mleko, če je masa preredka pa dodajte še rožičevo moko.



4. Ko testo podvoji volumen, ga postavite na pomokano površino in za prst debelo previdno razvaljajte v pravokotnik. Po njem previdno in vse do roba razmažite ohlajen nadev.



5. Potico tesno zvijte in previdno premestite v namazani model. Do dna prebodite z iglo (da izpustite ven zrak) in pustite, da ponovno vzhaja (okoli eno uro).



6. Pecite jo okoli 30-40 minut na 180 stopinj Celzija. Ko je pečena, jo še nekaj minut pustite v modelu, nato pa jo preobrnite na čisto desko (ki ne diši po čebuli!) in postrezite.

Kadar je v Sloveniji, pa pripravi svojo slavno vegi vročo čokolado. Foto: Črt Piksi

