30-metrski oglasni pano pod seboj pokopal najmanj 14 ljudi #video

V Indiji je med nevihto umrlo 14 ljudi, potem ko se je zaradi sunkov vetra in dežja na nekaj hiš in bencinsko črpalko sredi Mumbaja zrušil ogromen oglasni pano. Na desetine je ranjenih, številni so ostali ujeti pod ruševinami.

Oglasni pano se je ob prometni cesti v vzhodnem predmestju Ghatkopar zrušil med nevihto pozno v ponedeljek. Umrlo je najmanj 14 ljudi, na desetine je ranjenih, reševalna akcija se je zavlekla v torek.

V bolnišnico so zaradi poškodb odpeljali 74 ljudi, 31 so jih medtem že odpustili.

Pano postavljen nezakonito

Indijska tiskovna agencija Press Trust je ob sklicevanju na policijske uradnike poročala, da je bil pano nameščen nezakonito. Devendra Fadnavis, namestnik glavnega ministra zvezne države Maharashtra, je v ponedeljek zvečer na omrežju X dejal, da so zaradi incidenta odredili preiskavo na visoki ravni in da bodo proti odgovornim sprejeli stroge ukrepe.

Mumbaj je v ponedeljek zajelo močno neurje, spremljali so ga dež in prašne nevihte, ki so ruvale drevesa in povzročile kratke izpade električne energije. Neurje je ohromilo promet in delovanje letališča, ki je eno najbolj obremenjenih v državi, saj so morali preusmeriti najmanj 15 poletov.

Indija beleži močno deževje in hude poplave v monsunski sezoni med junijem in septembrom, ki prinese večino letnih padavin. Dež je ključen za kmetijstvo, vendar pogosto povzroči veliko škodo.