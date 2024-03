Odprte prijave za 18. dm tek za ženske, za vsako prijavo donacija dveh paketov higienskih vložkov Jessa

Z današnjim dnem so se odprle prijave na 18. dm tek za ženske , ki bo v soboto, 25. maja 2024, v ljubljanskem parku Tivoli. Tekačice se lahko prijavijo na tek na pet ali deset kilometrov, prav tako so odprte tudi prijave za otroški Oskarjev tek . Dm Slovenija bo od vsake prodane prijave doniral dva paketa higienskih vložkov Jessa ženskam v stiski.

Cena štartnine na pet ali deset kilometrov je do 23. aprila 26 evrov, prijava na otroški Oskarjev tek pa je brezplačna. Od 24. aprila do 10. maja bo cena štartnine 35 evrov, po 11. maju pa 39 evrov. Po 18. maju prijava ne bo več možna, zato tekačice vabimo, da si čim prej zagotovijo svojo štartno številko. Število mest na otroškem Oskarjevem teku je omejeno, in sicer do zapolnitve tri tisoč mest. Prijave in nakup kart za 18. dm tek za ženske so možne prek prenovljene spletne strani www.tekzazenske.si in v vseh dm prodajalnah po Sloveniji.

18. dm tek za ženske poteka pod okriljem aktivnosti, ki so v dm Slovenija namenjene ženskemu zdravju. K ženskemu zdravju spada tudi menstrualno zdravje, ki je dolgo časa veljalo za tabu temo in je bilo potisnjeno v ozadje po krivici, saj skoraj polovico prebivalstva po svetu in v Sloveniji predstavljajo ženske. Problem menstrualne revščine je že pred leti prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija, naša država pa pri tem ni izjema. Zato bo dm Slovenija od vsake prodane štartnine za 18. dm tek za ženske doniral dva paketa Jessa vložkov v pomoč zmanjševanja menstrualne revščine v Sloveniji.

S 1. februarjem 2024 je dm Slovenija med prvimi storil korak v smer, da bi osnovne higienske potrebščine postale še dostopnejše vsem ženskam. Izdelki za žensko higieno dm-ove lastne blagovne znamke Jessa bodo tako vsaj do 31. decembra 2024 trajno znižani za najmanj višino DDV, in sicer od 9,5 do 18,35 odstotka. Kot trgovska veriga, ki je med prvimi znižala cene izdelkov za žensko higieno, želi dm Slovenija pokazati ženskam, da prepoznava njihove potrebe, in jim omogočiti, da se osredotočijo nanje, ne da bi se bale stroškov. Dm si prizadeva spodbujati spremembe v dojemanju menstruacije, ki je znamenje zorenja in odraščanja, ne pa razlog za sramoto in skrbi glede denarja.

