Razprodan 18. dm tek za ženske, ki bo letos v barvah ženskega zdravja

V soboto, 25. maja, bo park Tivoli na 18. dm teku za ženske obarvan v barve ženskega zdravja – tekačice se bodo na pet- in desetkilometrskem teku pomerile v majicah vijolične in zelene barve, ki zaznamujeta letošnjo kampanjo dm Slovenija na temo ženskega zdravja. Za motivacijo tekačic bodo tradicionalno poskrbeli dolgoletni podporniki Čuki, program pa bosta povezovala Klemen Bučan in Klemen Bunderla.

Celotno dogajanje na dm teku za ženske je brezplačno na voljo tudi tistim, ki niso največji privrženci teka, vendar bi želeli tekačice z veseljem spodbujati in biti del edinstvenega dogodka.

Fotogalerija 1 / 2

Štartnine razprodane, mogoča le še prijava na Oskarjev tek

Ker želi dm Slovenija vsem udeleženkam in obiskovalcem 25. maja v Tivoliju zagotoviti neprecenljivo športno in zabavno izkušnjo, obenem pa dogodek izpeljati v najvišjih varnostnih merilih, so zaradi rekordne udeležbe zaprli prijave za tekmovalni kategoriji na pet- in desetkilometrski preizkušnji.

Foto: Žiga Intihar / DM drogerie markt

Še vedno pa so odprte prijave na brezplačen otroški Oskarjev tek, ki je namenjen otrokom od drugega do 12. leta starosti.

Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT D. O. O.