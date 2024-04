Takšna kazen čaka duhovnika, ki je v svojem stanovanju priredil seks zabavo

Poljski duhovnik je zaradi organizacije seks zabave obsojen na 18 mesecev zapora. Duhovnik je seks zabavo, na kateri so bile prisotne tudi droge, priredil kar na svojem domu. Ker se je eden od udeležencev zgrudil, so morali poklicati pomoč, kar so organizator in nekateri drugi udeleženci zavračali. Zdaj mora v zapor za leto in pol. Primer je bil na Poljskem zelo odmeven in je na koncu celo privedel do razrešitve škofa, odgovornega za tamkajšnjo škofijo.

Sodišče na Poljskem je duhovnika obsodilo na 18 mesecev zapora zaradi kaznivih dejanj s spolnostjo in mamili, potem ko je moški omedlel na seks zabavi v njegovem stanovanju. Duhovnik mora oškodovancu plačati tudi 3.600 evrov odškodnine, je v torek poročala tiskovna agencija PAP.

Zabavo je priredil v svojem stanovanju

Po poročanju časopisa Gazeta Wyborcza je imel duhovnik iz mesta Dabrowa Gornicza pri Katovicah avgusta seks zabavo v svojem stanovanju. Poleg več duhovnikov naj bi bil tam tudi prostitut. Ko je eden od udeležencev izgubil zavest, organizator in nekateri udeleženci najprej niso želeli spustiti reševalcev, ki so bili poklicani v hišo.

Na posnetku, ki ga je objavil tabloid Fakt, je slišati jokajočega gosta, ki je operativnemu centru povedal, da so na "gejevski zabavi vzeli mamila", da se drugi gost ne počuti dobro in da so njega vrgli iz stanovanja, ko je hotel pomagati onemoglemu in poklicati reševalce. Naposled so reševalci ob pomoči policije le prišli do stanovanja.

Škof podal odstop

Sodišču je bilo zdaj dokazano, da je duhovnik kriv odvzema spolne svobode, zagotavljanja mamil in opustitve pomoči. Sodba še ni pravnomočna.

V zvezi z incidentom je pristojni škof v Sosnowiecu Grzegorz Kaszak oktobra odstopil s svojega položaja. Po poročanju medijev o spolni zabavi je Kaszak nagovoril vernike in jih prosil, naj molijo za "ranjene in opeharjene duhovnike". To pismo so prebrali v vseh župnijah škofije Sosnowiec. Po besedah ​​poljskih cerkvenih strokovnjakov je Vatikan Kaszaku nato predlagal odstop.