Slovenski duhovnik odgovoril na vprašanje, ali je že imel spolne odnose #video

Se je stroga tradicionalnost tudi v Cerkvi izpela in bi bilo pošteno, da je odločitev o celibatu na izbiro? O tem je prepričan novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Poročene duhovnike že poznamo, življenje v dvoje je dovoljeno tako protestantskim kot pravoslavnim duhovnikom; v Rimskokatoliški cerkvi pa je celibat predpisan za duhovnike – mašnike in za škofe. Neporočenost sicer še nikoli ni bila kritizirana tako kot zdaj. Nekateri so namreč prepričani, da bi duhovniki lažje razumeli družinsko realnost, če bi v njej živeli, spet drugi pa ukinitev celibata vidijo kot ukrep proti spolnim zlorabam, ki so velik madež duhovščine.

Duhovnik in direktor Katoliške mladine Matevž Mehle celibat duhovnika opisuje kot "življenje, posvečeno Bogu, pastorali, evangelizaciji ali nekemu svojemu poslanstvu". Tisti, ki se za celibat odloči, to ni nujno samo duhovnik, se torej odloči, da se ne bo poročil.

"Tisti, ki se odločimo za celibat oziroma smo se odločili za celibat, smo imeli dovolj časa, da smo o tem razmislili. To je tveganje, ki ga sprejemamo, to se pravi, da res verjamemo v navzočnost boga in da nas kliče v ta način življenja," pojasnjuje Mehle.

Bi se bili duhovniki pripravljeni odpovedati celibatu?

"Za to, da bi se lahko potem predajali mesenim užitkom oziroma si morda ustvarili tudi družino. Absolutno ne. Konec koncev tudi, če bi bil celibat dvignjen, tisti, ki so obljubili celibat, so ga obljubili za zmeraj. Hkrati pa mislim, da v časih, ko vera v boga izginja, je še bolj treba živeti način življenja, ki kaže na boga. In v tem smislu se mi zdi, da mogoče prav v današnjem svetu ni čas za ukinitev celibata," odgovarja Mehle.

Po besedah tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference Gabriela Kavčiča je vprašanje vzdržnosti od spolnosti iz verskih razlogov stalnica zadnjih nekaj desetletij: "Celibat bo zagotovo ostal, ker je bil od vsega začetka, je pa vprašanje, ali bi morda lahko dali v nekaterih primerih celibat na izbiro."

Vprašanje o obveznem celibatu ne obstaja le v cerkvi, ampak tudi zunaj. "Saj to je zelo jasno, da marsikaj, o čemer danes cerkev priča in govori ter poskuša predstaviti kot ideal, v tem primeru za življenje duhovnikov, ni razumljeno. Se je pa treba vprašati, ali je to, da nečesa danes več ne razumemo, dovolj, da vse to rušimo. Mislim, da je zadeva, ki jo cerkev trenutno rešuje," pojasnjuje Kavčič.