Spolne zlorabe pretresajo Hrvaško: duhovnik priznal, da je zlorabil 13 fantov

Priznal je, da je v šestih letih zlorabil 13 fantov, starih od šest do 13 let.

Priznal je, da je v šestih letih zlorabil 13 fantov, starih od šest do 13 let. Foto: Shutterstock

Reška nadškofija je v zadnjih dveh letih in pol preiskala devet primerov obtožb zaradi spolnih zlorab mladoletnih oseb in drugih kaznivih dejanj. Rezultate preiskave je v ponedeljek predstavil reški nadškof Mate Uzinić in navedel primer zdaj že nekdanjega duhovnika, ki je med letoma 1987 in 1994 zlorabil 13 fantov.

"Že prej sem napovedal, da bom javnost seznanil s celotnim stanjem, povezanim s prijavami in pregoni zlorab v reški nadškofiji. Nekatere od teh prijav so anonimne, kar precej otežuje preiskave, vendar sem tudi v teh primerih storil vse, kar sem znal in zmogel, da bi prišel do resnice in s tem pravice za žrtve," je dejal Uzinić na novinarski konferenci. Napovedal je tudi, da bodo v primeru novih spoznanj in prijav znova odprli preiskavo.

Reški nadškof je pojasnil, da so preiskavo prvega primera končali pred njegovim prihodom, pet primerov je povezanih z obtožbami zaradi zlorab mladoletnih in odraslih oseb, preostale obtožbe pa se nanašajo na finance in služnost.

Priznal je, da je v šestih letih zlorabil 13 fantov

Prvi primer je bil primer duhovnika, ki so ga leta 2016 obtožili, da je leta 1992 spolno zlorabil mladoletnika. Priznal je krivdo, nato so mu prepovedali opravljanje duhovniškega poklica.

Novo preiskavo so uvedli leta 2018, ko se je duhovnik sam prijavil policiji zaradi zlorab otrok. Priznal je, da je v šestih letih zlorabil 13 fantov, starih od šest do 13 let. Tudi njega so razrešili duhovniškega poklica.

Zaradi obtožb o različnih oblikah spolnih zlorab in nadlegovanja od leta 1999 so v reški nadškofiji preiskali tudi več drugih primerov. Nekateri duhovniki naj bi pošiljali neprimerna sporočila mladoletnikom in se jih neprimerno dotikali, enega pa je mama obtožila zlorabljanja mladoletne hčerke. Vsem so prepovedali stik z mladoletnimi osebami in opravljanje duhovniške službe.

Pred dnevi prejeli še eno prijavo zaradi spolnega zlorabljanja

Uzinić je pojasnil, da je pred dnevi prejel še eno prijavo zaradi spolnega zlorabljanja in prijavo zaradi prikrivanja proti drugi osebi, ter napovedal, da bodo oba primera preiskali.

Povedal je, da je sprožil preiskave za vse primere, s katerimi so ga seznanili, in jih prijavil državnemu tožilstvu, ne glede na to, ali so zastarali ali ne. Državo in Cerkev je ob tem pozval, naj ukineta zastaranje primerov zlorab.

"Kot nadškof nimam možnosti, da bi jih spravil v zapor, lahko pa jih in jih tudi bom obtožil, jim odvzel službo in preprečil, da bi zlorabili zaupanje ljudi, še posebej družin in otrok, skozi cerkvene strukture in oblast," je še dejal reški nadškof o obtoženih duhovnikih. Obenem je izrazil globoko žalost in sram ter žrtve prosil za odpuščanje.

Poročilo o preiskavi je reška nadškofija objavila tudi na svoji spletni strani. Preiskava je sicer potekala v tajnosti, po besedah Uzinića zato, ker so želeli zavarovati žrtve, pa tudi domnevne storilce, dokler jim ne dokažejo krivde.