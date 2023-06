Znani angleški pevec razkril, zakaj že leto dni živi v celibatu

Pevec, ki je v preteklosti med znanimi osebnostmi slovel kot velik ženskar, je za Daily Mail povedal, da trenutno ni v zvezi. V svoji uspešnici 7 Days iz leta 2000 je pevec v besedilu, kjer zapoje, da se "ljubi do srede, potem pa spet v četrtek, petek in soboto", v podkastu Louisa Therouxa razkril, da morda že eno leto ni imel spolnih odnosov.

Razmerja za eno noč so mu povzročila veliko različnih travm

Kot je povedal britanski glasbenik, so mu zveze za eno noč povzročile "veliko različnih travm", zato upa, da ga bo abstinenca od seksa psihično pripravila na srečanje z naslednjim dekletom in da bo tako lahko vstopil v novo kakovostnejše razmerje.

"Včasih se moraš umakniti. Zdaj sem star 42 let, stvari so drugačne. Če (z dekletom, op. p.) ne moreva imeti globljega odnosa, če ne moreva govoriti in se hkrati smejati kot nora, če ne vidim, da je dekle lepo navznoter, potem se preprosto vrneva k načinu, kot sem ga bil z dekleti vajen početi od prvega dne. In ne želim več takšnega odnosa," je priznal David.

V svojih dvajsetih in tridesetih je imel več kratkotrajnejših zvez, ki pa se niso obnesle. V dolgoročnejši odnos pa ni nikoli vstopil, saj se je bal, da bo spet ranjen, kot se mu je to zgodilo, ko je bil star 16 let.

"Nikoli pred tem nisem čutil česa takega. Nekako sem zaprl svoje srce," je še dejal glasbenik.

Preberite še: