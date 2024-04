Aiarta – italijansko združenje katoliških radijskih in televizijskih poslušalcev protestira proti oglasu za čips znamke Amica Chips. Oglas je namreč posnet v samostanu nun in prikazuje duhovnika, ki pri svetem obhajilu sestram namesto hostij deli čips. V združenju menijo, da oglas "žali verska čustva milijonov katoličanov", in trdijo, da gre za bogokletje. Vztrajajo, da je treba oglas odstraniti in suspendirati, kar so očitno že storili, saj je na YouTubu dostopen prenovljen posnetek.

Oglas Amica Chips je postavljen v samostan nun. V prvotnem videoposnetku je posnet prizor, ko sestra pripravlja kelih s hostijami, toda v stari leseni omari v zakristiji je zavitek čipsa, zato namesto hostij v kelih strese čips. Naslednji prizor je med obhajilom, kjer duhovnik sestri namesto hostije da čips.

Predsednik združenja: Primerjanje čipsa s hostijo je žaljivo

Predsednik Aiarte Giovanni Baggio je dejal, da je primerjanje čipsa s posvečeno hostijo žaljivo. Oglas so prijavili pristojnim institucijam in dodali, da "politična korektnost in kultura odpovedi veljata za vse, razen za krščansko vero".

Danes se je na YouTubu že pojavila nova različica oglasa, v kateri ni viden prizor, v katerem duhovnik nuni daje čips, vendar pa kontekst ostaja enak.