Slovenski duhovnik umrl med spovedovanjem

Duhovnik Štefan Babič je umrl, medtem ko je sedel v spovednici in spovedoval, so sporočili s trzinske župnije.

V 89. letu se je poslovil duhovni pomočnik v Mengšu Štefan Babič. Umrl je tik pred sveto mašo, ko je tako kot običajno sedel v spovednici in spovedoval.

Babič je svojo duhovno pot začel v Borovnici, najdlje je bil župnik v Lescah, in sicer 29 let. Enako dolgo tudi v Mengšu, najprej kot župnik in kasneje duhovni pomočnik.