Slovenski jezuiti so na svoji spletni strani objavili, da je bila na sedež Slovenske province Družbe Jezusove pred kratkim podana prijava spolne zlorabe mladoletne osebe proti članu njihove province. Zloraba naj bi se zgodila leta 1989, osumljeni pa je bil iz pastoralnega dela umaknjen. V sporočilu so morebitne druge žrtve pozvali, naj se javijo na njihov elektronski naslov.

"Če obstajajo tudi druge osebe, ki menijo, da so bile kadarkoli žrtve zlorabe s strani kateregakoli člana naše province, jih vabimo, da svoj primer naznanijo na elektronski naslov:varuh@sj.si," so zapisali.

Navedli so tudi, da so "v skladu s smernicami za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji o sumu obvestili policijo in sprožili preliminarni notranji postopek za potrditev utemeljenosti obtožb".

Osumljeni član je bil, kot navajajo, iz pastoralnega dela umaknjen in ni v stiku z domnevnimi ali potencialnimi žrtvami.

Policija je prejela prijavo

Portal 24ur.com medtem poroča, da so o tem primeru pretekli konec tedna obveščali tudi v cerkvah pri mašnih obredih. Na omenjenem portalu so navedbe preverili tudi na slovenski škofovski konferenci, ki se na klice ni odzvala, prav tako na policiji, ki je potrdila, da so prejeli prijavo in da navedbe preverjajo.

"Slovenski jezuiti se iskreno opravičujemo vsem morebitnim žrtvam. Globoko obžalujemo vsako dejanje zlorab in pomanjkljivo izvajanje zaščitnih ukrepov v preteklosti ter si dejavno prizadevamo uveljaviti ukrepe, da se zlorabe v prihodnje ne bi več dogajale," so jezuiti navedli ob koncu zapisa. Odvetnica Barbara Nastran, ki se ukvarja s tovrstnimi primeri, pa je za oddajo 24ur pozdravila potezo jezuitov.

To pa ni prvi primer spolnih zlorab mladoletnih oseb pri jezuitih. Spomnimo, lani sta spregovorili redovnici, ki sta bili žrtvi spolnih zlorab nekdaj uglednega patra Marka Rupnika.